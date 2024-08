- El individuo se disculpa por entrar ilegalmente en la residencia del portero.

Entrenador Alexander Zorniger de SpVgg Greuther Fürth ha expresado su arrepentimiento por su dura evaluación del portero Nahuel Noll. El entrenador de 56 años culpó a Noll por un error que permitió a los visitantes empatar en el último minuto en el empate 1:1 contra SC Paderborn en la 2.ª Bundesliga el sábado, y lo hizo frente a la audiencia televisiva. En un video compartido en X, Zorniger admitió haber disculpado a Noll y al equipo al día siguiente, diciendo: "Era necesario. Lo siento".

Zorniger siente que una disculpa debe hacerse en el mismo escenario donde se expresa la crítica. "Ayer, en una situación que considero intocable, malinterpreté la circunstancias en cuanto a mi elección de palabras, emoción y frente al equipo. Mis emociones se desbordaron. No era necesario. Me excedí en mi papel como entrenador", explicó el entrenador de Fürth en una reflexión personal.

Previamente, el agente de Noll, Gerhard Poschner, había respondido a la crítica de Zorniger. Poschner deseaba evitar cualquier fricción adicional. "No es para tanto. Fue una crítica justificada de Alex, llena de emoción, lo que puede ocurrir justo después del partido. El fútbol es cuestión de emociones", dijo el exfutbolista Poschner de la agencia Vida 11 en "skysport.de".

El portero de 21 años Noll permitió el empate debido a un grave error. "No debería volver a cometer ese error, o me preguntaré por qué no juega", añadió Zorniger.

"Nahuel cometió un error y seguro que aprenderá de él. Un jugador también debe ser lo suficientemente resistente para soportar la crítica emocional, especialmente cuando es justificada y viene de su propio entrenador", dijo Poschner. Noll, cedido por TSG Hoffenheim, es "duro como una piedra" y maneja bien esas situaciones, concluyó Poschner.

Zorniger estaba "increíblemente enfadado" después del partido: "Ese tipo de errores no deberían suceder a un jugador ambicioso". Especialmente porque el error tenía historia. "Hemos abordado este tema varias veces durante el entrenamiento". Hasta ahora, Zorniger no ha visto ninguna mejora en su joven portero.

