El individuo que transforma aviones en elegante vivienda.

En el Lodge de Pilotos FLY8MA, puedes disfrutar de un recorrido turístico con vistas impresionantes de glaciares, tomar las riendas en una lección de vuelo o sumergirte en la formación de piloto.

Cuando el sol se pone sobre los vastos paisajes de Alaska, la Última Frontera, puedes subir las escaleras a dos experiencias de alojamiento extraordinarias: un McDonnell Douglas DC-6 remodeado y la última adición, el McDonnell Douglas DC-9 - aún con su librea DHL.

La propiedad en constante expansión es un proyecto en curso del fundador de FLY8MA, Jon Kotwicki, quien anteriormente tuvo una escuela de vuelo en Florida, trabajó como piloto comercial y finalmente se estableció en Alaska.

"Volando para las aerolíneas pagan bien y todo, pero es un trabajo bastante aburrido", admite. "Conducir para Uber es más estimulante porque puedes interactuar con los pasajeros".

Inspirado por la región surcentral, donde pasó unas vacaciones haciendo senderismo, pesca y avistamiento de vida silvestre como osos y grizzlies, la seleccionó como un área donde él y su equipo, junto con su leal Pomerania Foxtrot, podrían "comprar muchas tierras y tal vez incluso establecer nuestro propio aeropuerto y correr nuestro propio espectáculo".

Área de juego en constante expansión

El sitio cubre poco más de 100 acres y comenzó como simplemente una pista de aterrizaje. Luego se agregaron cabañas para alojar a los estudiantes, seguidas de cabañas para los huéspedes del vuelo turístico.

Las cabañas se actualizaron con comodidades de alta gama como pisos calefactados y barra de toallas. Luego, Kotwicki pensó: "¿Por qué no llevar esto un paso más allá? ¿Qué pasaría si consiguiéramos un avión antiguo y lo convertimos en una casa? Hagámoslo lujoso, con un jacuzzi en el ala y una parrilla para asar. Consigamos dos más y tengamos tres de ellos".

Se construyó una pista de aterrizaje adicional y un hangar para emparejar este área de juego en expansión. "Tiendo a ir a lo grande", admite con una sonrisa.

"Es emocionante ver a adultos en asombro del lugar o a los niños corriendo arriba y abajo de todo el avión, actuando salvajes y corriendo hacia la cabina", dice. "Puede ser cansador, estresante, abrumador y costoso crear estas cosas, pero es gratificante".

El primer avión convertido fue el DC-6 construido en EE. UU. en la década de 1950, que antes transportaba carga y combustible a pueblos remotos de Alaska.

Ahora es un alquiler de dos dormitorios y un baño, precio alrededor de $448 por noche en Airbnb, completo con una fogata en la plataforma del ala.

Las reservas ya están disponibles para el DC-9, una unidad de tres dormitorios y dos baños con sauna, bañera de hidromasaje y pisos calefactados. Puede alojar a siete huéspedes y tiene un precio aproximado de $849 por noche.

El trabajo en la última adición, un Boeing 727, está en marcha, que servirá como espacio de alojamiento para que los huéspedes se reúnan.

"Habrá una cocina enorme, una gran mesa para comidas compartidas", explica Kotwicki. "Tendremos un jacuzzi en las alas, sofás cómodos. La cola será una terraza en la azotea con una bonita fogata para relajarse y relajarse".

Kotwicki recently purchased a fourth plane: a Fairchild C-119 Flying Boxcar, a military transport aircraft produced from 1949 to 1955, which he describes as "so ugly, it's cool".

Torre de control con alojamiento y Auroras Boreales

Una de las principales atracciones en construcción es una torre de control de 60 pies (18,3 metros) con una cúpula geodésica de vidrio, donde los huéspedes tendrán la oportunidad de acostarse y admirar las impresionantes Auroras Boreales de Alaska.

Con el tiempo, Kotwicki está creando "una especie de nuestro propio parque de diversiones de aeropuerto", dice.

Los huéspedes podrán explorar los aviones más antiguos y diversos motores y hélices esparcidos por la propiedad. El sitio ya ofrece senderos de esquí de fondo y Kotwicki tiene planes para un campo de golf con disco y una cancha de voleibol.

Obtener nuevos aviones para el sitio suele tardar ocho a nueve meses, según Kotwicki, quien explica que implica contactar a muchas fuentes y llamar a muchas puertas hasta que el avión perfecto está disponible para comprar y transportar a Wasilla.

Obtener permiso para convertirlos en alojamientos ha sido relativamente fácil en Alaska, gracias a su falta de zonificación.

"Afortunadamente, donde estamos en Alaska es completamente sin zonificar. La propiedad que compramos, debido a su tamaño, se nos permite hacer lo que queramos con ella", dice Kotwicki.

"El mayor obstáculo que superamos fue transportarlos en la carretera. Pero una vez que están aquí, el proceso de conversión es relativamente sencillo".

Logística

Alaska rural puede ser un lugar ideal para ciertos aspectos del proyecto, pero presenta desafíos cuando se trata del clima.

Entornos secos y áridos, como el "cementerio" de Nuevo México o el aeropuerto de Teruel en España, son las mejores opciones para almacenar aviones grounded.

Alaska, sin embargo, está en el polo opuesto: "solo un bosque lluvioso frío", como lo pone Kotwicki, lleno de pantanos y permafrost. "Desde un punto de vista de mantenimiento, es extremadamente difícil mantenerlos aquí".

En los meses de invierno más fríos, sus facturas de calefacción para un solo avión llegan a $1,500 a $2,000 al mes.

"La creencia común" persiste en que los aviones están efectivamente aislados, pero Konticki la disputa. "El aluminio esActually great at dispersing heat", explains, "making it a challenge to heat airplanes. They do fly in extreme cold temperatures up high, like minus 40 degrees Celsius, and they're burning approximately 20,000 pounds or 10,000 kilos of jet fuel per hour. This produces a substantial amount of excess heat."

Inicialmente, Konticki menciona que los aviones tienen un valor de aislamiento alrededor de R3, similar a una ventana doble, mientras que una casa bien aislada en Alaska suele alcanzar R30.

"Retiramos la vieja aislante, limpiamos completamente el área y luego aplicamos espuma de alta calidad con el mayor valor R para su grosor", describe Konticki. "Por lo general, logramos alcanzar un valor R de 28 o 30 con la nueva aislante. A pesar de eso, los aviones siguen siendo difíciles de calentar. Son esencialmente tubos largos y delgados".

Si Konticki hubiera optado por un proyecto de escuela de vuelo en un lugar como Arizona, la vida habría sido mucho más sencilla, admite.

Sin embargo, Konticki encuentra que "Alaska es verdaderamente excepcional, llena de oportunidades. Es desafiante, sí, pero añade ese toque especial".

En FLY8MA Pilot Lodge, puedes organizar una experiencia de viaje única al alojarte en uno de los aviones convertidos, como el DC-6 o el DC-9, y disfrutar de vistas impresionantes desde la plataforma alar o relajarte en el sauna y la bañera de hidromasaje.

El lugar ofrece diversas actividades para los viajeros, incluyendo explorar los aviones y motores más antiguos, esquí de fondo y, en el futuro, hasta jugar frisbee golf o voleibol.

Lea también: