- El individuo que casi consiguió el papel del 007, James Bond.

El 11 de septiembre de 2014, el actor y presentador de televisión Joachim "Blacky" Fuchsberger (1927-2014), querido por fans y colegas por igual, puso fin a su prolífica carrera que abarcó desde la posguerra hasta la actualidad.

Desde finales de los '70 hasta el cambio de milenio, este encantador animador de multitudes se destacó principalmente en la pequeña pantalla como presentador de programas de juegos y talk shows, como "Der heiße Draht", "Auf Los geht's los" o "Heut' Abend". Sin embargo, fueron sus roles en las películas de Edgar Wallace las que lo catapultaron a la fama en Alemania Occidental. Producidas por el legendario productor alemán Horst Wendlandt (1922-2002) y basadas en las obras del prolífico escritor británico Edgar Wallace (1875-1932), estas películas eran un éxito entre los cinéfilos de los '60.

Fuchsberger interpretó a un astuto inspector de Scotland Yard que perseguía a peligrosos criminales y a menudo rescataba a una hermosa damisela en apuros. La primera película, "Der Frosch mit der Maske" en 1959, fue un gran éxito y permaneció popular hasta principios de los '70. Para Blacky Fuchsberger, que previamente había encontrado éxito como el actor principal en la película de guerra "08/15" (1954), esto supuso un gran avance. Otros actores destacados, como el cómico Eddi Arent (1925-2013), la audaz Karin Baal (83) y Klaus Kinski (1926-1991), conocido por sus roles psicopáticos, también vieron florecer sus carreras gracias al éxito de estas adaptaciones de Edgar Wallace.

Los audaces, elegantes y atractivos detectives de Scotland Yard encarnados por Fuchsberger, como Larry Holt, Mike Dorn o Johnny Gray, eran una novedad para el público alemán. Hasta entonces, la única serie de crímenes que se emitía en la pequeña pantalla era "Stahlnetz", que se centraba en casos criminales reales con la participación de la policía alemana. La valentía y el estilo de un Blacky Fuchsberger eran muy diferentes de los detectives de esta serie.

Desilusionado con la disminución de la calidad de estas producciones, Fuchsberger dejó su papel de detective de Scotland Yard después de "Das Geheimnis der grünen Stecknadel" (1971) y continuó actuando en comedias como "Ein Käfer gibt Vollgas" (1972) y películas de profesores como "Das fliegende Klassenzimmer" (1973) durante unos años más antes de retirarse principalmente de la interpretación y pasar a la presentación de televisión.

En una entrevista con "Der Stern", explicó su cambio de carrera diciendo: "Me di cuenta a principios de los '70 de que mi tiempo como joven amante y eterno detective estaba llegando a su fin. Fue una gran época, sin duda, pero no quería que la gente dijera un día: 'Oh, ese es solo Fuchsberger, solía estar guapo'".

En la misma entrevista, Fuchsberger reveló que poco después del inicio de la serie de Edgar Wallace, estuvo a punto de conseguir el icónico papel de agente secreto de James Bond. Un día, Horst Wendlandt, el productor de las películas de Wallace, le presentó una novela de James Bond del autor británico Ian Fleming (1908-1964) y dijo: "Tenemos que hacer esto".

Fuchsberger respondió: "Hombre, Horst, eso es un gran uno. No puedes hacer eso por 750.000 marcos en blanco y negro. Tienes que rodarlo en color. Y luego todos los lugares exóticos. Eso va a ser caro". Después de eso, Wendlandt no se atrevió a abordar el material glamuroso y, en cambio, aseguró los derechos cinematográficos de las aventuras de Karl May. Al final, un tal Sean Connery (1930-2020) se convirtió en el primer James Bond.

El pasado de Edgar Wallace de Fuchsberger resurgió en 2003 cuando le ofrecieron un papel en la comedia "Der Wixxer", una parodia de las clásicas películas de Edgar Wallace, como "The Hexer" (1964). Inicialmente, rechazó la oferta debido al título. Sin embargo, los guionistas Oliver Kalkofe (58) y Bastian Pastewka (52) le enviaron la película terminada en DVD y le pidieron que se uniera al elenco de la secuela, que fue un éxito de taquilla. Esta vez, Fuchsberger aceptó y apareció en la película de 2007 "Neues vom Wixxer".

Su último papel en el universo de Edgar Wallace también lo promovió a un rango policial más alto. En esta comedia alocada, interpretó a un antiguo jefe de Scotland Yard llamado Lord David Dickham.

