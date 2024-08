El individuo más anciano del mundo, que comparte el año de nacimiento con el infame hundimiento del Titanic, conmemora su cumpleaños número 112.

Actualmente, el individuo vivo más antiguo de la Tierra, que nació el 26 de agosto de 1912, está celebrando su 112º cumpleaños.

Tinniswood está celebrando esta importante marca con sus seres queridos en su centro de atención situado en la pintoresca ciudad costera del oeste de Inglaterra de Southport, según los registros mantenidos por Guinness World Records (GWR).

Justo antes de su cumpleaños, Tinniswood compartió con GWR que se sentía "absolutamente igual" cumpliendo 112 años, mencionando casualmente: "No me siento de esa edad, no me pongo nervioso por eso. Supongo que es por eso que he llegado a esta edad. Simplemente lo tomo como cualquier otra cosa", según un comunicado de prensa del domingo.

Como padre de uno, abuelo de cuatro y bisabuelo de tres, este Centenario fue confirmado como el hombre vivo más antiguo por Guinness World Records en abril.

También ostenta el título de veterano de la Segunda Guerra Mundial sobreviviente más antiguo del mundo, según GWR.

En cuanto a mantener la salud, Tinniswood enfatiza la importancia de la moderación. Le gusta escuchar la radio y aún puede hacer sus tareas diarias, incluyendo levantarse de la cama y manejar sus finanzas, de manera independiente.

"Realmente no puedo pensar en ningún secreto especial que tenga bajo la manga. Fui bastante activo cuando era joven; solía hacer mucho caminar. Pero para mí, no soy diferente (de nadie más). No diferente en absoluto", declaró.

En cuanto a sus pensamientos sobre el mundo en los próximos 112 años, Tinniswood expresó su esperanza de que haya más honestidad y transparencia entre las naciones. Cree que las naciones, incluidas la nuestra, tienden a fingir de vez en cuando.

Tinniswood actualmente está detrás de la japonesa de 116 años Tomiko Itooka, quien asumió el título de la persona viva más antigua y mujer la semana pasada, después del fallecimiento de la estadounidense de 117 años Maria Branyas Morera.

Si Tinniswood logra vivir otros cuatro años, superaría el récord ostentado por el japonés Jiroemon Kimura, quien vivió 116 años entre 1897 y 2013.

El título de la persona más antigua de la historia pertenece a Jeanne Calment de Francia, quien vivió asombrosos 122 años entre 1875 y 1997.

Los logros de Tinniswood, incluyendo ser el hombre vivo más antiguo del mundo y el veterano de la Segunda Guerra Mundial sobreviviente más antiguo, han llamado la atención a nivel mundial, haciendo titulares en el Reino Unido y el mundo.

A pesar de los numerosos récords que ha roto, Tinniswood

