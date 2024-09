El individuo mantiene a un individuo en un cerdo sucio por períodos prolongados.

Un hombre en Polonia enfrenta serias acusaciones de haber mantenido a una mujer imprisoned en un cobertizo para cerdos durante más de cinco años. Este individuo de 35 años supuestamente sometió a la mujer a violaciones continuas, maltrato físico y tortura mental. La impactante noticia salió a la luz cuando la víctima, que es cinco años más joven, fue hospitalizada debido a sus lesiones.

El canal de noticias polaco "Polsat News" informes que el presunto agresor, identificado como Mateusz J., está siendo investigado por actos particularmente crueles de violencia. La mujer supuestamente fue mantenida cautiva en una pequeña habitación dentro del cobertizo en el pueblo de Gaika, ubicado en el oeste de Polonia. Se dice que se conocieron en un sitio de citas en línea en 2019.

La pequeña habitación, que mide tres por tres metros, supuestamente estaba asegurada con un candado y carecía de comodidades básicas como ventanas, productos de higiene, agua, electricidad y un inodoro funcional.

"No podía decir la verdad a los médicos"

La supuesta víctima fue llevada al hospital en varias ocasiones con huesos rotos, pero permaneció en silencio debido a la intensa intimidación de su torturador. Según "Polsat News", dio a luz a un niño en un hospital en algún momento, quien luego fue dado en adopción. Los médicos en las clínicas no parecieron notar ningún signo de juego sucio, y la mujer misma estaba demasiado aterrorizada para hablar. "No podía decirle la verdad a los médicos. Tenía miedo de que las cosas se pusieran peor si me quejaba", le dijo a Myglogow.pl. También no tenía idea de su ubicación. "Me cubría la cabeza con una capucha para que no pudiera ver dónde vivíamos cuando me llevaba al clinic. Lo mismo sucedía cuando me sacaba por las noches para limpiarme".

Fue durante su visita al hospital en agosto debido a un hombro dislocado que el personal médico alertó a las autoridades. La gravedad de sus lesiones anteriores los dejó impactados.

Padres inconscientes

Se dice que, a pesar de vivir cerca del establo, los padres del acusado afirmaron no tener conocimiento del crimen. La madre de Mateusz J. le dijo al portal polaco "MyGlow" que "no oímos nada, no vimos nada". Agregó que su hijo era un "buen chico".

El caso sigue bajo investigación y se ha emitido una orden de registro. Se está buscando una orden de arresto. Si se declara culpable, el hombre podría enfrentar hasta 25 años de prisión. El pueblo de Gaiki está a unos 90 kilómetros al noroeste de Wroclaw (antiguamente Breslau).

El silencio de la supuesta víctima en el hospital se debió a la amenaza del agresor de aumentar la violencia si hablaba sobre la violencia sexualizada que había sufrido. La mujer fue sometida a múltiples instancias de violencia sexualizada junto con maltrato físico y mental mientras estaba cautiva.

