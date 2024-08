- El individuo lo percibió como el elemento crucial

A pesar de haber llegado a la segunda ronda, Eric Stehfest (35) no logró convertirse en el Dschungelking en "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (último episodio). Fue eliminado en el día 14, primero a través de RTL+ y luego en la televisión lineal de RTL. Esta vez, mostró más diplomacia y ambición que en su primera visita al campamento hace dos años, ganando más estrellas en las pruebas del Dschungel y siendo aclamado como un fuerte contendiente. Su decepción era evidente durante su salida, pero ahora tiene una perspectiva cambiada hacia sus antiguos compañeros, elogiándolos en una entrevista con spot on news.

¿Has superado ya tu eliminación de la selva?

Eric Stehfest: Sí, completamente. Floto en una nube nueve, disfrutando del paisaje.

¿No te sorprendió que fueran los demás quienes te eliminaron?

Stehfest: Me sorprendió cuando noté que algunas personas discutían la nominación entre el anuncio y la votación. Si se dice que nadie tiene que irse si nadie elige a alguien, y solo las verdaderas leyendas llegan a la final, ¿por qué nominar a alguien? Tuve miedo de meterme en la conversación porque es un tema delicado. Para tomar una decisión tan grande y arriesgada, tienes que ser fuerte y mantenerte fiel a ti mismo. No deberías intercambiar miedos y hacer planes, lo que finalmente sabotea todo el proceso.

¿Habrías considerado nominar a alguien tú mismo?

Stehfest: En absoluto. Especialmente desde que todos tuvieron la oportunidad de continuar. Ese era el punto.

¿Qué opinas de tu declaración anterior que llamaba "ratas" a quienes te eliminaron?

Stehfest: No firmaría eso ahora que he tenido tiempo para reflexionar. También tuve algunos momentos maravillosos con Elena y Danni, que no se mostraron en la televisión. Aprendí a apreciarlos durante esos momentos, lo cual fue agradable. Pude ver que su miedo a perder tiempo en el campamento de la selva incluso si no tenían posibilidades de ganar fue lo que desencadenó su enojo y rechazo. De esa manera, era más fácil eliminar a alguien a quien incluso podrías llegar a apreciar un poco.

¿Has visto a Gigi Birofio desde tu partida, como se anunció?

Stehfest: No nos hemos encontrado, pero puedes ver en Instagram de Gigi que está muy ocupado (se ríe). Sin embargo, hemos estado en contacto a través de mensajes y todavía tiene un lugar especial para mí. Y, por supuesto, regreso su afecto.

Elegiste a Elena y Georgina para la prueba. Ellas asumieron que era por su estilo de vida lujoso.

Stehfest: En cuanto a su estilo de vida lujoso: simplemente no estoy acostumbrado a eso. Muchas conversaciones giraban en torno a sus propiedades, vacaciones y champán. Si me permito el lujo, lo prefiero discreto -ese es mi estilo-. A veces me resultaba difícil porque no podía contribuir a sus conversaciones. Los últimos años han sido bastante demandantes con dos hijos.

¿Fue esa la principal razón por la que los nominaste?

Stehfest: Tanto Elena como Danni me habían dicho muchas veces que querían verme en la final o esperaban una final fuerte. Pensé: "Quizás tienen miedo de los hombres y no son tan fuertes como afirman cuando se enfrentan a una mujer". Sabía que Georgina es una verdadera fuerza. No solo habla el juego, lo juega. Pensé: "De acuerdo, Elena, veamos si puedes medirte con la mujer más fuerte". Resultó ser el duelo más fuerte que podríamos haber tenido.

Durante el programa, era evidente que estabas enfocado en el autocontrol. ¿Cómo te preparaste para el campamento de la selva en ese sentido?

Stehfest: No creo que necesitara prepararme para el autocontrol. He tenido mi diagnóstico de TDAH durante seis meses y estoy medicado por ello. Ha cambiado mucho mi vida. La gente podría pensar que soy solo un niño hiperactivo que no escucha, pero no es así. Es difícil mantener la concentración y interactuar con los demás. En el programa, se podía ver que estaba muy compuesto por dentro, de lo cual estoy orgulloso. Ahora es evidente que el autocontrol fue la clave de mi exitosa campaña en la selva.

¿Dirías que eras más tú mismo durante tu segunda visita a la selva?

Stehfest: Seguía siendo yo antes. La gente vio las luchas que tuve con mi TDAH y lidiar con ello, pero eso aún era yo y honesto. Por eso sucedió el incidente del rechazo del examen. Pero ahora, la gente ha visto la diferencia y ahora soy la prueba en la televisión de que el TDAH debe tomarse en serio.

Si interpretas "mayor" literalmente, entonces sin duda fue devorar el cerebro. Fue simplemente enorme e inverosímil -ningún otro individuo en la tierra lo habría consumido en ese tiempo. Fue tan grande como un Big Mac, que al menos tiene un sabor agradable, pero incluso eso es difícil de terminar en un minuto. El desafío más formidable en un sentido figurado... Puedes visualizar la mente de una persona con TDAH similar al campamento de la selva: muchas voces, chocando entre sí, de un lado a otro, amistad en un momento y hostilidad al siguiente -nada permanece constante. Es difícil confiar en alguien. Y eso es lo que enfrenté continuamente, mientras aún mantenía mi autenticidad. Eso fue el desafío más formidable.

Al dejar el campamento con la declaración, "Solo era Stehfest", tu apellido sirve como un lema de vida para ti, ¿de qué manera?

Stehfest: El potencial para la interpretación es interminable. Antes de poder establecer una base sólida en la vida, debes soportar numerosos tropiezos, y yo lo he hecho. Sin embargo, ahora estoy firme, inquebrantable en mi afecto por mí mismo y mi pareja. Esto es lo que me define. El apellido es el código.

