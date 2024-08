- El individuo inhala el olor de los trajes de baño.

Siguiendo un hiato de dos décadas en la franquicia "Baywatch", los fanáticos pueden volver a conectarse con los guardavidas de Malibu, junto con los actores que les dieron vida. La actriz Nicole Eggert (nacida en 1970), quien interpretó a Summer Quinn durante dos temporadas, ha lanzado una nueva serie titulada "After Baywatch: A Sunlit Moment" (disponible en Hulu en EE. UU.), en la que más de 35 exintegrantes del elenco comparten sus recuerdos detrás de escena. Entre ellos, Jeremy Jackson (nacido en 1980) cautiva a los espectadores con sus revelaciones.

Antes de alcanzar la pubertad, Jackson tenía solo 10 años cuando se unió al elenco de "Baywatch", interpretando al hijo del personaje de David Hasselhoff (ahora 74), Mitch Buchannon. Navegando su adolescencia entre sex symbols como Pamela Anderson (que cumplirá 58 años) y Carmen Electra (52), la adolescencia de Jackson estuvo llena de impulsos hormonales que lo llevaron a acciones cuestionables.

En la reciente miniserie, Jackson comparte instancias en las que se colaba secretamente en los trailers de sus compañeras de reparto y olía sus trajes de baño descartados después de las grabaciones. "Navegar la pubertad en 'Baywatch' fue una tarea difícil", reflexiona en la serie documental. "Era demasiado joven para romancearlas, pero lo suficientemente mayor para estar enamorado". Irresistiblemente, recuerda: "Así que a menudo me colaba en los camerinos de las mujeres después del rodaje y cogía sus trajes de baño sucios". Eggert era su musa principal.

Pero las transgresiones de JSON no terminaron ahí. En su último año en el programa, que abarcó 1998 y 1999, Jackson encontró consuelo en las drogas y cayó en las garras de la metanfetamina cristal. "Una noche, Hasselhoff me preguntó: '¿Fumas marihuana o algo?'", recuerda. "Por un momento, me pregunté: 'Dios mío, ¿sospechan que estoy fumando marihuana?' No podía decir la verdad. ¿Qué pensarían?". Ahora, confiesa: "Cuando no has dormido en cinco días, te has metido cristal y alguien te mira a los ojos y te pregunta: 'Oye, ¿estás bien?' es el colmo del dolor".

Siguieron el abuso de sustancias y las peleas. En 1999, el año en que "Baywatch" bajó el telón, Jackson acabó engrilletado por delitos relacionados con las drogas. Pasó 90 días en la cárcel y finalmente buscó ayuda en rehabilitación. Pero su sobriedad sería efímera. En 2005, volvió a ser arrestado, esta vez por supuestamente montar un laboratorio de metanfetamina en su casa. Diez años después, en 2015, Jackson volvió a acabar entre rejas, acusado de agredir a un hombre en Los Ángeles.

"Baywatch" se emitió originalmente entre 1989 y 2001 y relató las hazañas de un equipo de valientes guardavidas que salvaban a víctimas ahogadas mientras luchaban privadamente con sus enredos románticos. "After Baywatch: A Sunlit Moment" recopila sus momentos más memorables y historias detrás de escena. Codirigida por Nicole Eggert, quien recently revealed her breast cancer diagnosis in December 2023, the actress is currently in good health, according to "People" magazine. The documentary series has been a comforting respite for her, aiding in her recovery and maintaining bond with her children.

