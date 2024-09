- El individuo ha sido retirado de la producción.

"El popular programa de televisión 'Battle of the Reality Stars' está experimentando una gran transformación. Según lo anunciado por RTLzwei y la expresentadora Cathy Hummels (36), el programa continuará sin la influencer en su sexta temporada. 'Es hora de ser honesta: me despido de 'Battle of the Reality Stars'!', publicó Hummels en Instagram el 4 de septiembre.

RTLzwei reconoce la separación 'amistosamente'

La cadena también ha emitido un comunicado. "RTLzwei está considerando un cambio en el formato de su popular programa 'Battle of the Reality Stars' después de su exitosa quinta temporada. Al mismo tiempo, Cathy Hummels ansía centrarse más en su vida personal. Como resultado, la exitosa presentadora, sensación de las redes sociales y empresaria abandona 'Battle of the Reality Stars' en armonía con RTLzwei", según el comunicado oficial.

Cathy Hummels aclara su salida de 'Battle of the Reality Stars'

Hummels ha estado presentando el programa, que se grabó en Tailandia, desde su primera temporada en el verano de 2020. Hummels atribuye su salida a la inscripción de su hijo Ludwig en la escuela, lo que hace más difícil que la acompañe en sus viajes. "Ahora que está en la escuela elemental, no es tan sencillo que me acompañe. Estuvo conmigo todos los años en Tailandia, excepto una vez debido a Corona, lo que casi me rompe el corazón. Con su primer año escolar real comenzando, quiero ser una buena madre, ayudar con la tarea, protegerlo en los exámenes, simplemente estar ahí para él", compartió Hummels, también agradeciendo al programa por 'cinco grandes años'.

Cathy Hummels anunció su despedida de 'Battle of the Reality Stars' en una publicación de Instagram del 4 de septiembre, citando la inscripción de su hijo en la escuela como el motivo. RTLzwei elogió a Hummels por su salida del programa, stating que está dejando su posición de manera amistosa para centrarse en su vida personal."

Lea también: