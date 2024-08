- El individuo emprende un viaje de un día para visitar todas las estaciones de metro de Hamburgo.

Saltando por las estaciones del U-Bahn de Hamburgo: Un hombre austriaco llamado Andreas Dick está intentando visitar rápidamente todas las estaciones del U-Bahn en Hamburgo. Comenzó su expedición rápida en Jungfernstieg, con un total de 93 estaciones por conquistar utilizando una ruta meticulosamente planeada.

Planificada con rotuladores de vivos colores

Aunque se acerca a este desafío con un espíritu deportivo, no espera un ritmo cardíaco acelerado, bromeó Dick con una risa. "No utilicé una computadora para planificar la ruta, la marqué en un mapa con rotuladores de vivos colores". El objetivo de este viaje en U-Bahn en la segunda ciudad más grande de Alemania es simplemente determinar el tiempo que lleva visitar todas las estaciones. Dick también señaló: "Es una forma divertida de explorar una ciudad".

Este no es el primer desafío que Dick ha emprendido: ha completado "giras completas" similares en 17 ciudades, como Viena, Berlín y Lyon. En 2016, realizó un viaje en tranvía en Bremen. Sin embargo, esto no es un intento de récord oficial. Según Hochbahn, nadie ha intentado esto de manera no oficial antes. Por lo tanto, no había un tiempo de referencia. Dick predijo que su expedición a través de la ciudad hanseática llevaría entre 6 y 7 horas.

A pesar de utilizar rotuladores de vivos colores para planificar su ruta, Dick reconoció: "La estación La Virgen no forma parte de la red de U-Bahn de Hamburgo". En un tono más ligero, reflexionó: "Si tuviera que nombrar una estación de U-Bahn ficticia, podría titularse 'La Virgen'".

