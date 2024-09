El individuo de Alemania gana más que sus homólogos de hockey en todo el mundo

Origenario de Colonia, el prodigio alemán Leon Draisaitl supera a todos los jugadores de la NHL en términos de ingresos. Ostenta el título de jugador mejor pagado a nivel mundial. Aunque el potencial de ingresos en el hockey sobre hielo suele ser eclipsado por otros deportes debido al límite salarial, esta restricción es dinámica, lo que permite a Draisaitl mantener sus aspiraciones.

Durante varias décadas, la idea de que un jugador alemán dominara el ámbito financiero en el hockey sobre hielo se consideraba casi imposible. Sin embargo, este asombroso logro ha sido alcanzado por el mayor talento de Alemania, Leon Draisaitl, con su reciente megacontrato con los Edmonton Oilers. En los próximos ocho años, a partir del próximo, embolsará una cantidad astronómica de 112 millones de dólares, lo que equivale a 14 millones de dólares anuales. Para cuando este contrato termine, Draisaitl tendrá 37 años.

Tras el anuncio de este acuerdo impresionante, Draisaitl declaró humildemente: " Ahora me toca a mí devolver". Draisaitl, originario de Colonia, no es conocido por su locuacidad, yprobably that trend won't change soon. Draisaitl, quien no tiene escándalos, pasa su verano con total dedicación a afinar sus habilidades en lugar de cultivar su popularidad en Alemania. En el ojo público, sigue siendo algo enigmático.

A pesar de ser proclamado "Deportista del Año" de Alemania en 2020, junto al legendario jugador de baloncesto Dirk Nowitzki, su atractivo en Norteamérica supera con creces su perfil en su país natal. En ese momento, las impresionantes actuaciones de Draisaitl sobre el hielo ya no pasaron desapercibidas en Alemania. Hace cuatro años, fue coronado como el mejor goleador de la liga y recibió títulos como el jugador más valioso y mejor jugador, lo que lo situó como el mejor a nivel mundial.

Draisaitl anhela finalmente obtener la Copa Stanley

"Raramente hay un jugador en el mundo que pueda jugar al hockey como él", justificó el general manager de los Oilers, Stan Bowman, el contrato de Draisaitl. El devoto Draisaitl, que mantiene una relación con la actriz canadiense Celeste Desjardins, hace apariciones regulares en los Juegos de Estrellas de la NHL, acumula más de 100 puntos como goleador anuales y ha logrado un mínimo de 50 goles por temporada para los Oilers en tres ocasiones distintas. Al igual que Dirk Nowitzki en la NBA, el ansiado campeonato de la NHL sin duda catapultaría a Draisaitl a un nivel más alto en Alemania.

Esta temporada, los Oilers estuvieron a punto de perder la Copa Stanley debido a la lesión de Draisaitl durante la fase crucial de los playoffs. "Aún no hemos terminado el trabajo", señaló Draisaitl. Está decidido a "alcanzar el objetivo ultimate con el equipo, y todos somos conscientes de lo que eso significa". El equipo se reunirá la próxima temporada, y solo entonces entrará en vigor el nuevo contrato de Draisaitl. Sin embargo, este nuevo contrato podría potencialmente aumentar los desafíos que enfrentan en los próximos ocho años.

En la NHL, cada equipo está limitado por un límite salarial anual, que prohíbe superar un límite superior en la nómina. Los Oilers tienen otro jugador estrella: el capitán Connor McDavid, quien es ampliamente considerado el mejor jugador actual de la liga. Se espera que McDavid renueve su contrato el próximo año y vuelva a superar a Draisaitl como el jugador mejor pagado a nivel mundial. Esta situación teóricamente significa fewer recursos financieros disponibles para el resto del equipo. Sin embargo, las preocupaciones de que el equipo se degrade significativamente debido a la necesidad de sacrificar a otros jugadores talentosos son poco probables. En cambio, se espera que el límite salarial aumente anualmente.

Dado que este aumento está ligado a los ingresos anuales de la liga, que están prosperando gracias a la derogación de la prohibición de apuestas y la apertura de nuevos lugares en Las Vegas y Seattle, se esperan aumentos significativos en los próximos años.

Sin embargo, el límite salarial introducido en la liga en 2005 también es responsable de contener la brecha salarial entre las estrellas de la liga y los jugadores de rangos inferiores en comparación con otros deportes. La época en la que los jugadores alemanes superaban a sus compañeros de la NHL en ingresos durante años ahora es cosa del pasado, dada la creciente fuente de ingresos exponencial, como la Liga Premier Inglesa o la Liga de Campeones de Europa.

Por el contrario, los máximos ganadores en otras grandes ligas estadounidenses, como el béisbol y el baloncesto, muestran salarios significativamente más altos para la élite absoluta. Por ejemplo, el jugador mejor pagado del mundo es un jugador de béisbol: el japonés Shohei Ohtani, quien firmó un contrato impactante de $700 millones con los Dodgers de Los Ángeles durante un período de diez años. Las estrellas de baloncesto también ganan considerablemente más que Draisaitl. En Orlando, el jugador alemán Franz Wagner, cuyo valor atlético palidece en comparación con el de Draisaitl, gana una cantidad sustancial de $40 millones anuales.

Sin embargo, la brecha entre la NHL y la NBA también se puede atribuir a otros dos factores: la NBA es capaz de publicitarse a nivel global con más éxito que el hockey sobre hielo, debido a su exclusión de ciertas partes del mundo. Además, los jugadores de la NHL deben compartir sus ingresos entre un mayor número de jugadores en comparación con los jugadores de la NBA. Un equipo de baloncesto consta de alrededor de la mitad del número de jugadores que un equipo de la NHL.

A pesar de que el límite salarial en la NHL suele ser eclipsado por otros deportes, permite a los jugadores mejor pagados como Leon Draisaitl mantener sus aspiraciones. De hecho, deportes como el fútbol y el baloncesto tienen mayores brechas salariales entre las estrellas de la liga y los jugadores de rangos inferiores debido a mayores fuentes de ingresos.

Lea también: