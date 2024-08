- El individuo acusado de vender salchichas de curry ha sido declarado inocente.

Chris Topperwien (50) puede celebrar: El juicio contra la estrella de la TV y el hombre de negocios en el Tribunal Regional de Wiener Neustadt concluyó con un veredicto de no culpabilidad, según informó la "Agencia de Prensa Austriaca" (APA). Topperwien, quien participó anteriormente en el campamento de la selva y fue una estrella de "Adiós Alemania", fue acusado de incumplimiento de confianza y apropiación indebida.

¿Por qué terminó en el tribunal

Topperwien fue arrestado por la policía federal en el aeropuerto de Múnich a principios de mayo mientras intentaba ingresar a Alemania para una producción de TV. Parece que había una orden de arresto europea en su contra.

Según RTL, fue denunciado por su antiguo empleador en Austria debido a las acusaciones de que hizo pagos personales con la tarjeta de la empresa para una manguera de jardín. Además, se mencionó que los cuchillos y las especias para asar eran un problema. El residente de Colonia pasó un total de doce días en custodia antes de ser extraditado a Austria, después de lo cual fue liberado bajo fianza.

Los cargos, por supuesto, no eran agradables, le dijo RTL antes del juicio. Ni para él ni para su esposa e hijo: "Estas acusaciones son incomprensibles y impactantes para mí".

Lágrimas de alegría

Las imágenes que lo muestran después del veredicto lo muestran visiblemente aliviado y emocional. "Obviamente, estoy encantado", lo cita APA. La justicia ha triunfado. "Fue la peor situación que he experimentado, y no la desearía a mi peor enemigo. Fue una pesadilla para mí, y ahora finalmente ha terminado".

El juez único explicó, según APA en el veredicto, que no se trata de si siempre actuó éticamente correctamente o cometió errores contables. En cambio, se trata de evaluar si hubo comportamiento criminalmente relevante. No se pudo demostrar que Topperwien tuvo la intención de causar daño o enriquecerse ilegalmente. "Solo porque falta un recibo o un documento", no significa que haya un incumplimiento de confianza o cualquier otro delito. En casos de incertidumbre, se absuelve al acusado.

Cómo Chris Topperwien se hizo famoso

El empresario se trasladó a EE. UU. hace más de diez años. Su carrera en la TV comenzó con el programa de VOX "Adiós Alemania! Die Auswanderer". Esto fue seguido por una aparición en la producción de RTL "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare", en ese momento con su ex-esposa Magdalèna Kalley. En 2019, participó en el formato exitoso "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", donde quedó en sexto lugar.

Ha estado casado con su actual esposa Nicole desde 2022. Su hijo nació en el mismo año.

