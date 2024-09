El individuo acusado de causar la muerte de los hermanos Gaudreau tenía una concentración de alcohol en sangre que superaba marginalmente el umbral legal.

Sean Higgins, de 43 años, enfrenta dos cargos de homicidio involuntario en segundo grado en relación con las muertes de Johnny Gaudreau, de 31 años, y su hermano Matthew, de 29, el 29 de agosto, apenas horas antes de que iban a servir como testigos en la boda de su hermana.

En una audiencia virtual de fianza el viernes, los fiscales argumentaron a favor de la continuidad de la encarcelación de Higgins, citando su presunta historia de ira al volante y conducción temeraria.

La esposa de Higgins supuestamente lo reprendió durante una llamada telefónica desde la cárcel después de su arresto, allegedly diciendo: "Estabas conduciendo como un loco, justo como siempre te lo digo, y tú nunca me escuchas, en lugar de eso solo gritas conmigo".

Los fiscales también revelaron nuevos detalles sobre el incidente, como que Higgins supuestamente conducía su Jeep Grand Cherokee con un recipiente abierto esa noche.

Según Flynn, Higgins terminó el trabajo alrededor de las 3 p.m., había estado bebiendo y tuvo una conversación confrontacional con su madre antes del incidente. Luego tuvo una llamada telefónica de dos horas con un amigo mientras conducía con un recipiente abierto.

Higgins estaba conduciendo agresivamente detrás de un sedán que iba ligeramente por encima del límite de velocidad de 50 mph, según dos testigos. El sedán seguía a un SUV, y los Gaudreaus estaban en sus bicicletas.

El conductor del sedán percibió a Higgins acercándose a ella a alta velocidad, retrocediendo, luego acercándose de nuevo a alta velocidad, dijo Flynn. Higgins intentó adelantar al sedán cuando el SUV se movió al carril siguiente, pero el conductor del sedán se sintió abrumado.

El abogado defensor Matthew Portella describió a Higgins como "una persona cariñosa y una madre devota de dos hijas", y argumentó que su reciente cirugía de rodilla podría haber afectado los resultados de la prueba de campo de sobriedad.

El juez Michael Silvanio ordenó que Higgins permaneciera en la cárcel hasta el juicio, citando preocupaciones sobre su conducción y la "impaciencia" que llevó al incidente fatal.

"Hay una cantidad abundante de evidencia de que el acusado no solo operó su vehículo mientras estaba incapacitado, sino que lo hizo de una manera agresiva, de una manera excesivamente agresiva", dijo Silvanio durante la audiencia.

También señaló que el caso del estado parecía fuerte, citando declaraciones de testigos y las propias admisiones del acusado.

Higgins admitió haber consumido cinco o seis cervezas antes del accidente, según un affidávit de causa probable presentado ante el Tribunal Superior del Condado de Salem.

Silvanio también dictaminó que Higgins corría un mayor riesgo de no presentarse a la audiencia debido a la posible condena de 20 años de prisión que podría enfrentar.

Los hermanos Gaudreau fueron recordados en un servicio memorial conjunto emocionante celebrado el lunes en la Iglesia Católica de Santa María Magdalena en Media, Pensilvania.

La viuda de Matthew Gaudreau, Madeline, dijo entre lágrimas: "Me siento atrapada en una pesadilla de la que no puedo despertar desde la semana pasada. Me siento entumecida, enojada, triste, bendecida todo al mismo tiempo". Madeline espera su primer hijo con la pareja.

Durante su elegía, la viuda de Johnny Gaudreau, Meredith, reveló que estaba embarazada de tres semanas del tercer hijo de la pareja.

"En menos de tres años de matrimonio, hemos creado una familia de cinco. No parece posible, pero lo veo como la bendición ultimate", dijo.

La esposa de Higgins expresó su preocupación durante su llamada telefónica, diciendo: "Te involucraste en esta situación otra vez, justo como hemos tenido que lidiar con tus problemas de ira al volante en el pasado". Después del incidente, el juez notó: "Dado tu historial de conducción agresiva y reciente comportamiento temerario, es crucial que te mantengas en custodia hasta tu juicio".

Lea también: