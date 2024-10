El incidente que involucra a Baerbock tiene consecuencias para los profesionales de los medios rusos

Situación en una conferencia de prensa de la ONU que involucra al ministro de Relaciones Exteriores alemán Baerbock lleva a restricciones para un periodista de TV estatal rusa. "Las acciones del periodista en cuestión fueron contrarias a las reglas de acceso a los medios", explicó el departamento de acreditación de la ONU. Como resultado, su estado de acceso ha sido reducido. Esto significa que ahora debe pasar por un punto de control de seguridad cada vez que visita las instalaciones y tiene ciertas limitaciones en la sede de la ONU. El periodista abordó a Baerbock en el terreno de la ONU y le hizo una pregunta mientras se dirigía a un evento de medios. Baerbock mencionó una conferencia de prensa próxima. El reportero la siguió y terminó parándose junto a Baerbock mientras ella preparaba su declaración. Baerbock luego pidió al hombre que se uniera a otros representantes de los medios para permitir que el evento de prensa comenzara. El embajador ruso ante la ONU solicitó la reversión de la decisión. El periodista no se comportó inapropiadamente con Baerbock ni actuó de manera inapropiada de ninguna otra manera. Él describió un altercado con un miembro de la delegación alemana durante el incidente como un "ataque" a los rusos.

18:11 Putin Abierto al Diálogo con BidenRusia está abierta a conversaciones entre el presidente Vladimir Putin y el presidente de EE. UU. Joe Biden. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó que Biden había sugerido anteriormente la posibilidad de discutir con Putin al margen de la cumbre del G20 en Brasil en noviembre. Pero duda de la asistencia de Putin. TASS ahora cita al portavoz del Kremlin Dmitry Peskov como diciendo que no ha habido discusiones al respecto entre Moscú y Washington. "No se han llevado a cabo discusiones y no hay base actual para eso". Peskov señaló que Putin sigue abierto a todas las formas de contacto. La cuestión de la asistencia de Putin a la cumbre del G20 surge cada vez debido al conflicto. En 2023, el presidente brasileño Lula dijo que la decisión sobre la detención de Putin recae en la justicia brasileña si asiste a la cumbre.**

17:26 Residente de Crimea Sentenciado a Larga Prisión por "Traición"Un juez en Sebastopol, Crimea, ha dictado una sentencia de 14 años en un campo de trabajo estricto a un residente local por "traición". El hombre de 47 años es acusado de proporcionar información al ejército ucraniano sobre las posiciones y equipo del ejército ruso. Desde que comenzó el conflicto, muchos rusos han enfrentado prisión, castigos o amenazas por similares acusaciones.**

16:42 Médico Acusado de Ganar Millones Fraudulentamente al Expedir Certificados de DiscapacidadEl líder de una comisión médica en Ucrania está siendo acusado de ganar millones al expedir certificados de discapacidad a personas que falsamente afirmaban estar enfermas. Durante registros en su casa y lugar de trabajo en Chmelnyzkyi, las autoridades incautaron más de cinco millones de euros en efectivo y más de dos millones de euros en cuentas bancarias en el extranjero. También se dice que adquirió numerosas propiedades y automóviles de lujo. Los registros revelaron listas de personas que habían recibido certificados de enfermedad falsos. Ella enfrenta hasta 12 años de prisión, según informes de los medios.**

16:12 Ucrania Asume Responsabilidad por Ataque a Depósito de Petróleo en RusiaUcrania afirma haber atacado un depósito de petróleo en la región rusa de Voronezh utilizando drones. Según fuentes dentro del servicio de inteligencia ucraniano SBU, el depósito que contenía 20 tanques fue objetivo de un ataque con drones durante la noche, lo que resultó en un incendio significativo. El gobernador de Voronezh reporta que un drone ucraniano impactó un tanque vacío en un depósito de petróleo y se apagó un pequeño incendio. Sin embargo, los servicios de emergencia rusos informan sobre un gran incendio de aproximadamente 2,000 metros cuadrados en un almacén en la región de Voronezh.**

16:00 Civil Killed in Attack on Cherson by Russian ArmyThe governor of the Cherson region reports a civilian fatality. A 75-year-old woman was killed when the Russian army attacked Cherson with a drone in the afternoon.**

15:05 Autopsia: Probable causa de muerte del supuesto "ballena espía" en Noruega

En contra de las suposiciones de los activistas de bienestar animal, es poco probable que un supuesto "ballena espía" en Noruega haya sido disparada. Un examen post mortem en la ballena beluga reveló una infección bacteriana como la causa probable de la muerte, possibly originada en una herida en la boca. El Instituto Veterinario Noruego y los investigadores de la escena del crimen concluyeron que las múltiples heridas cutáneas superficiales en el animal marino no eran heridas de bala y no se descubrió ningún proyectil o debris metálico. La ballena fue avistada por primera vez en Noruega en 2019 con un arnés que contenía una cámara etiquetada como "equipo de San Petersburgo", lo que llevó a especular que podría ser una ballena espía rusa. Otros especularon que era una ballena terapéutica. La ballena fue encontrada muerta en un fiordo noruego a finales de agosto de 2024. Dos organizaciones de bienestar animal sugirieron, basándose en el patrón de lesiones, que la ballena había sido disparada y presentaron una denuncia.

14:33 Ataques repetidos con drones: Kyiv informa daños

Ukraine fue objetivo de drones rusos nuevamente la noche pasada, según la fuerza aérea ucraniana. Afirman haber derribado nueve de 19 drones y haber impedido siete más mediante interferencia electrónica. El destino de los drones restantes remains unclear. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, reporta que un edificio en el centro de la ciudad resultó dañado, lo que provocó la rápida extinción del fuego. En la región sureña de Kherson, el gobernador local reportó que ataques selectivos golpearon infraestructura esencial, instalaciones de suministro y 35 hogares privados durante la noche, lo que resultó en una muerte y cuatro heridos.

14:04 Kremlin: "Kyiv persists in playing with fire"

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirma a Reuters que "Kyiv continues to play with fire, and, consequently, we will notify the representatives of the IAEA about this". Se refiere a la Organización Internacional de Energía Atómica, el cuerpo de monitoreo nuclear de la ONU. El jueves, las fuerzas rusas afirmaron haber interceptado un drone ucraniano cerca de la planta de energía nuclear de Kursk, y numerosos medios de comunicación informaron sobre un incendio que se produjo a varias millas de distancia. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Heorhiy Tykhyi, desmintió losClaims anteriores de que Ucrania había disparado armas cerca de la planta de energía.

13:46 Francia entrega doce obuses Caesar a Ucrania

El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, anunció en la plataforma X que la empresa francoalemana de defensa KNDS había firmado un contrato para la entrega de doce obuses Caesar, financiados por Ucrania. Caesar significa "vehículo blindado equipado con un sistema de artillería". El sistema de artillería autopropulsado tiene la capacidad de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 55 kilómetros. "Potenciar las capacidades de producción de nuestra industria de defensa ayuda a Ucrania", declaró Lecornu. Francia ha suministrado anteriormente obuses Caesar a Ucrania.

13:11 Ucrania: ataque destruye la sede del FSB en Novosibirsk

El 3 de octubre se llevó a cabo un ataque con una bomba molotov en la sede de la organización de seguridad interior rusa FSB en Novosibirsk. Un video del inteligencia militar ucraniana supuestamente muestra a un hombre que enciende el fuego y queda envuelto en llamas. Los medios de comunicación rusos confirmaron el incendio.

12:34 Rusia: trabajador de la planta de energía nuclear asesinado por una bomba en un coche

Un supervisor de la planta de energía nuclear rusa ocupada de Zaporizhzhia fue asesinado en un ataque con una bomba en un coche. El servicio de inteligencia ucraniano publicó un video que muestra la explosión del coche y afirmó que "Andriy Korotky", el "jefe de seguridad" de la planta de energía nuclear, había muerto. Korotky era un "criminal de guerra", ya que "había colaborado voluntariamente con los ocupantes rusos", explicó el servicio de inteligencia. Denunció a los empleados proucranianos de la planta de energía nuclear. La gestión rusa de la planta de energía nuclear confirmó la muerte de Korotky, refiriéndose a ella como un "ataque terrorista orquestado por Kyiv". El director de Zaporizhzhia, Yuriy Chernichuk, describió el incidente como "irresponsable" y exigió justicia. Según el Comité de Investigación ruso, un dispositivo explosivo fue colocado debajo del coche de Korotky en su residencia, que explotó cuando se marchó.

Desde que Rusia comenzó su invasión de Ucrania, al menos 177 prisioneros de guerra ucranianos han perdido la vida en cautiverio ruso, según informó Victoria Tsymbaliuk del centro de coordinación de prisioneros de guerra de Ucrania en "The Kyiv Independent". Tsymbaliuk estima que el número real de muertes podría ser significativamente mayor debido a la falta de supervisión internacional. Explica que no todos los cuerpos son devueltos y muchos nunca son reconocidos como cautivos por Rusia. Se han reportado numerosos casos de prisioneros de guerra ucranianos torturados o asesinados en cautiverio ruso. En septiembre, la Oficina del Procurador General anunció que se habían iniciado investigaciones sobre la ejecución de 84 prisioneros de guerra ucranianos.

11:00 Ucrania: Rusia bombardea la región de Kirovohrad con drones

Las fuerzas militares rusas han atacado la región de Kirovohrad en el centro de Ucrania utilizando drones, según anunció el jefe de la administración militar de la región, Andriy Raykovych, en su canal de Telegram. La sede de una empresa resultó dañada en el ataque con drones, lo que causó un heridos.**

10:27 Compañía austriaca UNIQA sale permanentemente de Rusia

La compañía de seguros austriaca UNIQA ha completado la venta de su subsidiaria rusa a Renaissance Life. El precio de venta no se ha revelado. UNIQA había anunciado hace más de un año su intención de vender la subsidiaria de seguros conjunta con Raiffeisen Bank International (RBI) a Renaissance Life. El miembro de la junta de UNIQA, Wolfgang Kindl, confirmó: "Con la finalización de esta transacción, nos retiramos definitivamente del mercado ruso".**

09:55 Incendios en dos depósitos de combustible rusos

Se han registrado incendios en dos depósitos de combustible rusos durante la noche. Las autoridades de la región de Voronezh (ver entrada 05:10) culparon a un ataque de drone ucraniano, afirmando que partes de un drone de combate interceptado cayeron en un tanque vacío e incendiaron. Se compartieron videos del supuesto ataque de drone en las redes sociales, aunque no se pudo determinar la magnitud del incendio. En un pueblo de los Urales, también está ardiendo un tanque de combustible que cubre un área de 10,000 metros cuadrados. Los servicios de emergencia rusos informaron esto. Si bien los drones ucranianos son capaces de alcanzar tales distancias, los servicios de emergencia no mencionaron un ataque de drone. El pueblo está aproximadamente a 1700 kilómetros de Ucrania.**

09:30 Julia Navalnaya se opone a conversaciones con Putin

Julia Navalnaya ha sugerido que las negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin son innecesarias, stating "No es necesario discutir con él (...) Debemos luchar contra él para algún día restaurar la justicia". Mientras estaba en París ante el Consejo Constitucional francés, Navalnaya enfatizó que el Occidente subestima la renuencia de Putin a negociar. "No espera a que alguien venga a hablar con él (...) No le importa en absoluto", agregó. Insistió en la importancia de no rendirse y no intimidarse ante este régimen. Navalnaya fue incluida en una lista de "terroristas y extremistas" en Rusia en julio. Poco antes, un tribunal ruso había emitido una orden de arresto contra ella por "participación en una organización extremista". Luego fue puesta en una lista de buscados por no asistir a investigaciones previas.**

08:58 Ucrania revela nuevas pérdidas de tropas rusas

El Estado Mayor ucraniano ha revelado nuevas cifras de pérdidas de tropas rusas en Ucrania. Según sus datos, Rusia ha perdido alrededor de 657,940 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. En un período de 24 horas, se estima que las pérdidas ascienden a 1,230. Además, se informa que han sido destruidos 15 tanques, 59 sistemas de artillería y 101 drones, según un informe de Kiev. Se estima que Rusia ha perdido un total de 8,908 tanques, 18,965 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 16,494 drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio del ataque a gran escala. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de pérdidas más bajas, aunque son valores mínimos.**

08:09 Ucrania informa 82 ataques rusos en la región de Sumy

Las fuerzas rusas han atacado la región de Sumy en el noreste de Ucrania un total de 82 veces en las últimas 24 horas, según informó la administración militar de la región en Telegram. Ocho personas resultaron heridas en los ataques. Se informes que las fuerzas militares rusas utilizaron morteros, artillería, lanzacohetes, bombas guiadas y drones. La administración militar informó que más de diez comunidades de Sumy fueron afectadas, incluidas Mykolaiv, Chotyn, Yunakivka, Myropillia, Bilopillia, Richkyvka, Krasnopillia, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman y Seredyna-Buda. La región de Sumy comparte borders con las regiones rusas de Bryansk, Kursk y Belgorod.**

07:33 Ucrania Establece el Primer Centro de Reclutamiento en Polonia por el Ministerio de DefensaEl ejército ucraniano inauguró un centro de reclutamiento en Polonia, según anunció el Ministerio de Defensa de Ucrania. Ubicado en Lublin, Polonia, este es el primer centro de reclutamiento extranjero del ejército ucraniano. La creación de una "Legión Ucraniana" en Polonia fue parte de un acuerdo de seguridad firmado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro polaco Donald Tusk en julio. Desde la invasión rusa, Polonia ha recibido a casi un millón de personas de Ucrania. Según las estimaciones del gobierno ucraniano, aproximadamente 300.000 personas en edad militar residen en Polonia. El ministro de Defensa polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz le dijo al portal en línea "Wirtualna Polska" que Polonia no es responsable del reclutamiento de voluntarios ucranianos; sin embargo, recibirán entrenamiento militar. "El número de ucranianos que se han registrado es mínimo", señaló Kosiniak-Kamysz. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, se han recibido alrededor de 200 solicitudes hasta ahora.

06:52 ISW: Las Fuerzas Rusas No Tienen Recursos para una Ofensiva Infinita en el Este de UcraniaLas Fuerzas Armadas rusas supuestamente no tienen suficientes personal y equipo para sostener esfuerzos ofensivos prolongados, según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). La ofensiva rusa del verano se planeó y preparó por la dirección militar durante meses antes. Sin embargo, los recursos y reservas asignados para este propósito pueden haberse agotado durante las intensas batallas de los últimos meses, según sugiere el ISW. Como se anticipó anteriormente por ambos oficiales ucranianos e ISW, se espera que la actual ofensiva rusa en el este de Ucrania alcance su punto máximo en los próximos meses o incluso semanas.

06:12 Zelensky Destaca el Apoyo de la Defensa Después de la Reunión con el Nuevo Secretario General de la OTANEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró significativa la reciente visita del nuevo Secretario General de la OTAN Mark Rutte a Kyiv, dos días después de su inauguración. Zelensky destacó la necesidad de implementar todos los acuerdos con los socios de defensa de Ucrania en su discurso en video de la noche. Él enfatizó la importancia de reforzar la línea del frente y solicitar autorización a los aliados para usar armas de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso. "Todo el mundo dentro de la alianza es consciente de la necesidad", dijo el presidente. Zelensky también mencionó la defensa aérea como una prioridad.

05:35 Ucrania Muestra una Feria de la Industria de Defensa para Atraer Inversores ExtranjerosEl Ministerio de Defensa de Ucrania busca inversiones extranjeras para su sector de defensa. Este objetivo se logró a través de una feria de armas exclusiva organizada para posibles inversores internacionales en un lugar no revelado de Ucrania, según informó la agencia Ukrinform. El subministro Dmytro Klimenkow mostró una variedad de armas ucranianas, incluyendo un sistema de misiles antitanque, un sistema de artillería autopropulsado, barcos no tripulados y vehículos para limpiar minas. "Tenemos desarrollos únicos que ya han sido probados en combate y posteriormente refinados por los desarrolladores", dijo. Según Ukrinform, el Ministerio de Defensa de Ucrania ya ha invertido 4.000 millones de dólares (3.6.000 millones de euros) en su sector de defensa y busca atraer más fondos de socios extranjeros.

05:10 Rusia Informe el Derribo de Drones Ucranianos en Voronezh, Provocando un Incendio en un Tanque de PetróleoLas fuerzas de defensa aérea rusa informaron el derribo de varios drones ucranianos durante la noche en la región rusa de Voronezh cerca de la frontera. Uno de los drones cayó en las instalaciones de un depósito de petróleo, según el gobernador de Voronezh Alexander Gusev en Telegram. Esto provocó un incendio en un tanque vacío, sin informes de víctimas. Los informes siguen sin confirmar. Voronezh ha sido objetivo de ataques con drones ucranianos en los últimos días.

02:51 Las Fuerzas Armadas Ucranianas Refuerzan las Instalaciones de Defensa en la Región OrientalEl comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Oleksandr Syrskyi, ordenó el refuerzo de las estructuras de defensa en la región oriental de Donetsk. Las tropas rusas están avanzando en varios sectores en el este de Ucrania. Syrskyi anunció en las redes sociales que está colaborando con la 25.ª Brigada de Asalto Aéreo Sicheslav "en una de las secciones del frente más significativas".

22:22 El Conflicto de Guerra Afecta la Industria Turística de LetoniaEl conflicto en curso entre Rusia y Ucrania está afectando negativamente el turismo en Letonia. Diversos empresarios de la industria de la hospitalidad y la Oficina de Estadística Central han destacado que la guerra está obstaculizando la recuperación del turismo después de Covid-19. Este efecto no se limita solo a menos turistas de Rusia, sino también debido a la percepción de los Balcanes como una región insegura cercana a los conflictos en curso por parte de posibles huéspedes de various países.

21:40 Suiza Compromete 1.54000 Millones de Euros para Proyectos de Reconstrucción en UcraniaSuiza tiene la intención de destinar 1.500 millones de francos suizos (1.54000 millones de euros) a proyectos de reconstrucción en Ucrania durante los próximos cuatro años, según el embajador de Suiza en Ucrania y Moldavia, Felix Baumann. Aproximadamente 1.000 millones de estos fondos se dirigirán a sectores de la autonomía de Ucrania, limpieza de minas y ayuda humanitaria. El resto se utilizará para programas de reconstrucción que involucran al sector privado suizo, según mencionó el Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania. "Para enfatizar la seriedad de nuestras intenciones", dijo Baumann durante una reunión con el ministro Oleksiy Kuleba, "nuestro representante aquí supervisará la implementación de este proyecto". Kuleba mencionó la vivienda para más de 4.5 millones de personas desplazadas internamente en Ucrania como una de las prioridades de cooperación con Suiza.

20:39 Ucrania Adquiere Sistema de Defensa Aérea Patriot de RumaníaLa Ucrania ha adquirido un sistema de defensa aérea Patriot de Rumania, según confirmó el portavoz del Ministerio de Defensa rumano, Constantin Spinu, a Radio Libre Europa. "Agradezco a cada nación que nos ayuda en la defensa aérea. Estoy especialmente agradecido con Rumania por los sistemas Patriot. Juntos, podemos mejorar nuestra efectividad - podemos poner fin a los ataques rusos eliminando drones Shahed y misiles juntos", declaró el presidente Volodymyr Zelenskyy en su discurso vespertino del miércoles. Después de una inicial vacilación, Bucarest decidió donar uno de sus Patriots en junio. El gobierno rumano emitió el pedido de entrega del sistema el mes pasado.

19:57 Forbes: Gazprom se Convierte en la Compañía Rusa Menos RentableSegún la revista de negocios Forbes, la compañía estatal rusa Pública Joint Stock Company Gazprom experimentó una pérdida neta récord de 5.5 mil millones de euros en 2023, lo que marca el primer caso en 25 años. La compañía rusa Sibur Holding y el complejo de gas y químicos de China Sinopec's Amur Gas y Chemicals Complex ocupan el segundo lugar en la lista de Forbes de las compañías rusas menos rentables. También entre las cinco compañías rusas menos rentables se encuentran Ozon (pérdida neta de 408 millones de euros), la Corporación Unida de Aviación bajo la propiedad de Rostec (pérdida neta de 326 millones de euros) y la red social VK (pérdida neta de 326 millones de euros).

