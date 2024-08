- El incidente inesperado de Zverev en el área de espectadores: "La madre sigue siendo madre"

Cuando el joven Alex Zverev juega, su mamá, Irina Zvereva, suele dar un paseo con los perros. Debido a sus nervios, por lo general evita los partidos. Después de la visita sorpresa a las gradas al comienzo del Abierto de EE. UU., el jugador de 27 años no espera una repetición en su camino hacia su primer trofeo de Grand Slam.

"Mi mamá me ha visto jugar antes, pero no suele estar en la grada", dijo Zverev con una carcajada, "Cuando perdí el segundo set, se fue. No creo que vuelva a sentarse allí".

Al comienzo de la victoria de la campeona olímpica en la primera ronda contra Maximilian Marterer, su madre ocupó su lugar entre el novio de Zverev, Sophia Thomalla, y el manager Sergej Bubka Jr. en las gradas. A pesar de un segundo set difícil, Zverev aún así ganó en cuatro sets.

Para el jugador habitual, fue su 53.ª victoria del año, lo que le dio una posición de mando en el ranking por delante del número uno del mundo Jannik Sinner. "Está increíblemente en forma. Podría seguir así durante otras dos horas", elogió Marterer a su compañero de habitación en los Juegos Olímpicos, alabando el juego de Zverev. "Tiene una calidad de golpe excelente".

Posible enfrentamiento en las semifinales contra Djokovic

El siguiente compromiso del número cuatro del mundo es un duelo contra Alexandre Muller de Francia en la segunda ronda del torneo de Grand Slam en Nueva York. Muller se espera que sea un obstáculo para Zverev, lo que podría llevarlo a enfrentarse al cabeza de serie Novak Djokovic en las semifinales. El serbio defeated Radu Albot de Moldavia 6-2, 6-2, 6-4 bajo las luces del Estadio Arthur Ashe.

Zverev advirtió contra mirar demasiado hacia el futuro. "Tengo que concentrarme en mí mismo. Si juego un buen tenis, siento que puedo ganar a cualquiera. Pero si juego mal, puedo perder contra cualquiera", declaró.

A lo largo de su carrera, Zverev ha tenido una tendencia a agotarse temprano en torneos de dos semanas, solo para verse limitado por lesiones en rondas posteriores. Recientemente, Carlos Alcaraz de España puso fin a su carrera en la final del Abierto de Francia en cinco sets. Sin embargo, Boris Becker ve a Zverev, junto con Djokovic, Sinner y Alcaraz, como "uno de los favoritos" para el título en Nueva York, como señaló en su papel de experto en Sportdeutschland.TV.

Zverev: "Mi mamá puede hacer lo que quiera"

Por lo general, Zverev da gran importancia a mantener a la misma gente en su caja desde el principio. Sin embargo, hace una excepción para su madre, permitiéndole evitar las gradas en la segunda ronda. "Mi mamá puede hacer lo que quiera", dijo con una sonrisa. "Mamá es mamá".

Zvereva, que también pasó tiempo en la pista de tenis como jugadora como su esposo, que entrena a Zverev, suele dar sus paseos con los perros durante los partidos y recibe actualizaciones de su propia madre por teléfono. "Estoy presente, pero estoy viendo las estrellas en lugar del partido", compartió Zvereva en una entrevista con Eurosport antes de la final del Abierto de Francia de este año.

