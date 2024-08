- El incidente de Solingen: deficiencias y respuesta

Tras el horrífico ataque con cuchillo en Solingen hace una semana, el Parlamento del estado de Renania del Norte-Westfalia observa un minuto de silencio. Los políticos se mantienen en silencio durante un minuto, junto a los rescatistas que presenciaron el caos, la sangre y las víctimas mortales del ataque, en el podio. "Rendimos homenaje a ustedes", dijo el Presidente del Ministerio Hendrik Wüst (CDU). Durante la sesión especial de dos horas, los rescatistas recibieron frecuentes aplausos por sus esfuerzos heroicos, que los llevaron al límite la noche del viernes anterior.

Wüst declaró que este acto de terrorismo era un punto de inflexión significativo. El ataque había golpeado el corazón mismo del país. Luego, el Parlamento procedió a discutir el ataque presuntamente islamista en el que el atacante mató a tres personas con heridas de cuchillo e hirió a otras ocho en un festival de la ciudad. Mientras Wüst pedía consecuencias más estrictas que el paquete de seguridad improvisado propuesto por la coalición federal, la oposición acusó al gobierno estatal negro-verde de Renania del Norte-Westfalia de fracaso.

Encontrando el Equilibrio Correcto

Wüst llamó a un "enfoque táctico" en el debate en crecimiento sobre el asilo y la migración. "Competir por demandas no debería ser el objetivo final", dijo. "Encontrar el equilibrio adecuado en la discusión de las consecuencias asegurará el apoyo público", dijo el político de la CDU. Se estaban llevando a cabo elecciones en Turingia y Sajonia en dos días, con preocupaciones sobre el aumento del poder de la AfD.

Sin embargo, ahora era necesario actuar, dijo Wüst. El derecho individual al asilo en Alemania seguiría protegido y no se cuestionaría, enfatizó. Sin embargo, cientos de miles de personas que habían llegado a Alemania no tenían derecho al asilo.

Apoyo al Ministro Verde

Wüst apoyó al ministro de refugiados verde, Josefine Paul, quien había estado bajo presión durante días. "Estoy agradecido de que la ministra Josefine Paul haya informado detalladamente al Parlamento y al público", dijo Wüst en la sesión especial del Parlamento estatal. "Ya ha identificado las primeras deficiencias y ha iniciado mejoras".

Wüst prometió "máxima transparencia" en la investigación de posibles errores. Pero no deberían ser los empleados de las autoridades, que habían estado trabajando al límite durante años, especialmente en los municipios, quienes fueran responsables del ataque. "No abordaremos las causas del problema en las autoridades de inmigración ni lo resolveremos localmente", dijo Wüst. El gobierno federal era responsable y necesitaba encontrar al fin soluciones efectivas al problema de la migración irregular.

El SPD Critica al Negro-Verde

El sospechoso arrestado en el ataque de Solingen, el sirio de 26 años Issa Al H., había llegado a Alemania a través de Bulgaria al final de 2022 y debería haber sido devuelto allí el año pasado según las reglas de asilo de Dublín. Sin embargo, esto no sucedió porque el hombre no fue encontrado en el momento designado en la instalación estatal de Paderborn. La instalación no informó a la Oficina Central de Inmigración y no se hizo una nueva reserva de vuelo.

"Es la gestión de deportaciones de este gobierno la que falló", dijo el líder de la oposición SPD Jochen Ott. Ahora espera "más autocrítica y sin excusas" de la CDU. La deportación es responsabilidad de los estados. "Y su gobierno no pudo deportar a Bulgaria, un país de la UE", dijo Ott a Wüst. "Y también tenían la responsabilidad". La demanda del SPD de un investigador especial para acelerar la investigación del ataque terrorista es rechazada de inmediato por la CDU. Pero la coalición negro-verde ya ha propuesto una comisión parlamentaria de investigación por su propiainitiative.

Paul Se Encuentra con los Rescatistas

La ministra de refugiados Paul volvió a culpar las deficiencias en los procedimientos de reubicación de la UE por la deportación tardía del sospechoso, pero esta vez también utilizó un lenguaje más emocional. Dijo que se había reunido con los rescatistas antes de la sesión y les agradeció por su "casi sobrehumano esfuerzo". Paul prometió continuar investigando el caso y mejorar los sistemas. Sin embargo, las reubicaciones fallidas de los solicitantes de asilo rechazados en los países de la UE en los que primero ingresaron son más la regla que la excepción, enfatizó. La jefa del grupo parlamentario verde Verena Schäffer apoyó a Paul: "Lo que Europa no ha logrado con la distribución de refugiados durante varios años, difícilmente se puede culpar a un ministro de Renania del Norte-Westfalia por ello".

Llamado a más deportaciones consistentes

El FDP llamó a más deportaciones consistentes. "Debemos utilizar realmente de manera consistente el instrumento de detención para deportación", dijo el jefe del grupo parlamentario FDP Henning Höne. Renania del Norte-Westfalia necesita una segunda instalación de detención para deportación -preferiblemente cerca del aeropuerto de Düsseldorf. Las personas con baja probabilidad de quedarse ya no deben ser distribuidas directamente a los municipios. El jefe del grupo parlamentario de la AfD Martin Vincentz llamó a más dureza y no a "espacios en blanco retóricos contra el terrorismo despiadado".

Reul Critica el Acoso Político

En Solingen, la ciudad instó a la gente a encender una vela como señal de luto y solidaridad a la hora del crimen, las 21:37, y colocarla en la ventana el viernes por la noche. El ministro del Interior Herbert Reul (CDU) había corrido a Solingen la noche del crimen. Las imágenes que nunca olvidará: la plaza vacía, el escenario vacío, los ayudantes exhaustos por todas partes - y los muertos en la plaza. "Ya estoy mayor", dice el político de 71 años de larga data. "Pero ya no entiendo este debate político y ya no quiero participar en él: esta caza y gritos y búsqueda de responsabilidades sin dar siquiera un solo paso adelante".

