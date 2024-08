- El incendio se dirige hacia Jüterbog: el especialista sigue con esperanzas

El incendio forestal cerca de Jüterbog no ha mostrado signos de desaceleración. Según el portavoz del departamento de bomberos, el fuego se ha extendido a aproximadamente 67 hectáreas, un aumento en comparación con las 51 hectáreas informadas el jueves por la noche. Actualmente se han desplegado dos camiones de bomberos y un helicóptero para combatir las llamas. Un equipo de 32 personas trabaja incansablemente en el lugar.

El oficial de protección forestal de Brandeburgo, Raimund Engel, asegura que no hay necesidad de pánico en este momento. En respuesta a una consulta de la Agencia Alemana de Prensa, afirmó: "Este fuego no es motivo de alarma". No hay áreas residenciales ni infraestructuras en las cercanías.

Engel añadió que el fuego podría extenderse hasta las líneas de control. Las líneas de control son grandes senderos accesibles donde los bomberos pueden combatir las llamas. Según el departamento de bomberos, las llamas aún no han alcanzado las cortafuegos.

Engel duda que el fuego salte estas líneas de control. En los puntos más estrechos, se tomarán todas las medidas para evitar un salto. "Estoy esperanzado", dijo Engel.

La presencia de municiones militares en el suelo plantea desafíos para los esfuerzos de lucha contra incendios

El incendio forestal que estalló en el antiguo campo de entrenamiento militar cerca de Jüterbog, Brandeburgo, el jueves a las 11:40 a.m. por razones desconocidas, se esperaba que se extendiera según el comandante del incidente del departamento de bomberos, Rico Walentin. Las municiones militares antiguas enterradas en el suelo están dificultando los esfuerzos de lucha contra incendios. Ya se estaba utilizando un helicóptero para lanzar agua el jueves.

En 2021, un incendio había abrasado aproximadamente 700 hectáreas en la misma región. Los bomberos estuvieron en el lugar durante varios días. Se utilizaron aviones y helicópteros para apagar el fuego desde el aire. También hubo un incendio en la misma área forestal a mediados de agosto.

El avance del incendio forestal hacia las líneas de control es una preocupación. La proximidad del incendio a las municiones militares enterradas adds complejidad a los esfuerzos de lucha contra incendios.

