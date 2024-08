- El incendio del garaje hace que la casa se ponga en llamas.

Previamente, un residente alertó a los bomberos tras escuchar una explosión en el garaje. En su punto álgido, el garaje y la casa vecina estaban completamente envueltos en llamas, según un portavoz de los bomberos. Inicialmente, uno de los vehículos estaba conectado a una estación de carga. Sin embargo, no está claro si el proceso de carga provocó el incendio.

En el distrito de Rhein-Neckar, se desató un incendio que se extendió a un edificio residencial adyacente. Las operaciones de lucha contra el incendio en Ketsch aún continúan, con puntos calientes que vuelven a encenderse causando retrasos, según la policía. También es necesario retirar dos coches híbridos quemados del garaje. Todos los residentes lograron evacuar con seguridad. Se aconseja a los residentes de la calle Schwetzinger que cierren sus ventanas y puertas de manera segura debido a la densa humo y sigan las directrices de la policía. La casa adyacente ahora se considera temporalmente inhabitable. Desafortunadamente, otro edificio también ha sido afectado por el humo.

