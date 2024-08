- El incendio del bosque de Jüterbog se expande, atrayendo la presencia de Baerbock.

El incendio en el bosque cerca de Jüterbog ha avanzado aún más. Ahora abarca alrededor de 67 acres, según informó un portavoz del departamento de bomberos. Anteriormente, el jueves por la noche, era de solo 51 acres. En la lucha contra el infierno, un helicóptero de lucha contra incendios y dos camiones de bomberos estaban en el aire, mientras que un total de 32 personal de servicios de emergencia estaban en tierra, según el departamento de bomberos.

Todavía no hay motivo de alarma, según el oficial de protección contra incendios forestales de Brandeburgo, Raimund Engel. Él declaró que el fuego está "lejos de ser alarmante". Ni asentamientos ni infraestructuras se encuentran cerca.

"El fuego podría extenderse hasta las líneas de control", señaló Engel. Las líneas de control son amplios senderos y claros que el departamento de bomberos puede acceder, lo que les permite contener el fuego. Según el departamento de bomberos, las llamas aún no han reached the fire protection lines yet.

Engel cree que es poco probable que el fuego se desborde por estas líneas de control. Los claros amplios suelen componer estas líneas. En los puntos donde no son tan amplios, se tomarán todas las medidas para prevenir una fuga. "Estoy esperanzado", dijo Engel.

Baerbock en la escena

La ministra federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock (Verdes), asistió a una reunión programada previamente en las cercanías. Se le mostró áreas afectadas por un incendio forestal en 2019, que están recuperándose gradualmente. En cuanto a las secuelas de los incendios forestales y el actual, Baerbock sugirió que las condiciones para gestionarlos también constituyen una cuestión de seguridad nacional.

"Necesitamos más financiación para todas las áreas de seguridad", afirmó Baerbock. Esto incluye la lucha contra los incendios forestales. El problema de la lucha contra incendios forestales es, según la ministra, "solo un ejemplo de cómo debemos reconsiderar nuestras prioridades de seguridad nacional".

La estrategia de seguridad nacional del gobierno federal abarca "la protección de nuestras condiciones de vida naturales". Las inundaciones extremas, los impactos del cambio climático y los incendios forestales también representan amenazas para la seguridad interna, explicó Baerbock. Esto implica que se deben poner a disposición las habilidades y recursos necesarios para hacer frente a estos desafíos. Sin embargo, la cuestión de la financiación en situaciones presupuestarias ajustadas sigue siendo una preocupación importante.

