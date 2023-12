El impulso para racionalizar los datos nacionales de salud pública comenzó mucho antes de Covid-19

Lisa Macon Harrison, directora de salud de la agencia, dijo que el proceso de rastreo de contactos de sus enfermeras requería introducir manualmente la información de los casos en cinco sistemas de datos. Uno tenía décadas de antigüedad y era complicado. Otro estaba formado por hojas de cálculo Excel. Ninguno funcionaba bien en conjunto ni con los sistemas de otros niveles de la administración.

"Empleábamos muchos recursos para introducir una cantidad desmesurada de datos en varios sistemas que no estaban necesariamente adaptados para comunicarse entre sí o con el nivel federal", explica Harrison.

Esa deficiente interfaz entre sistemas hacía que el personal careciera a menudo de información sobre lo que ocurría en otras partes del Estado y fuera de él. El personal dependía de "ver las noticias todas las mañanas para enterarse de las últimas y mejores actualizaciones de otros niveles de gobierno", dijo Harrison.

La pandemia, que ha causado la muerte de más de un millón de estadounidenses, puso de manifiesto la ineficacia de la infraestructura de datos en todo el sistema sanitario estadounidense, en un país que alberga algunas de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo: Informes de casos de coronavirus enviados por fax. Tecnología anticuada para controlar la distribución de vacunas y grandes lagunas en el seguimiento de los vacunados. Datos estatales desincronizados con las cifras federales. Fallos en la cadena de suministro que dejaron a los profesionales sanitarios sin el equipo de protección necesario.

Y el Congreso conocía el potencial de estos problemas mucho antes de la covacuna. Los legisladores ordenaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos que integrara mejor los sistemas de gestión de datos de EE.UU. para que las partes interesadas pudieran compartir mejor la información hace años, en 2006, mucho antes de la pandemia.

Funcionarios de salud pública, especialistas en datos y auditores del gobierno dijeron que los problemas causados por estas fallas en las comunicaciones podrían haberse minimizado si los funcionarios federales de salud hubieran seguido la orden.

Dijeron que hay muchas razones por las que el sistema nunca se creó: la complejidad de la tarea y la financiación inadecuada; un enfoque federal de la salud que priva de recursos a las agencias estatales y locales; una propiedad poco clara del proyecto dentro del HHS; mecanismos de aplicación insuficientes para responsabilizar a los funcionarios federales; y poco acuerdo sobre qué datos son siquiera necesarios en una emergencia.

Y hoy, incluso después de las lecciones de la pandemia, a los expertos les preocupa que el ideal siga siendo una quimera dado el número de partes interesadas, la falta de liderazgo federal y un Congreso dividido.

"Lo que me quita el sueño es que nos olvidemos de los últimos 21⁄2 años y sigamos adelante, que no aprovechemos la oportunidad y el tiempo para reflexionar de verdad y hacer los cambios necesarios", afirma Soumi Saha, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de Premier. Esta empresa de tecnología y cadena de suministro trabaja con cientos de miles de proveedores sanitarios y tiene contratos con agencias sanitarias federales.

La Ley de Preparación para Pandemias y Todo tipo de Riesgos de 2006 encargó a los funcionarios federales la creación de un sistema de vigilancia de las amenazas sanitarias emergentes.

La ley otorgó al HHS dos años para crear una red de "conocimiento de la situación de la salud pública" para detectar y responder a "brotes de enfermedades infecciosas potencialmente catastróficas y otras emergencias de salud pública que se originen en el país o en el extranjero".

ElCongreso reautorizó la ley en 2013 y dio al HHS otros dos años para construir la red. La ley se actualizó en 2019 para convertirse en la Pandemic and All-Hazards Preparedness and Advancing Innovation Act, que volvió a pedir al HHS que construyera la red - y para una auditoría de progreso después de tres años.

Según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos publicado en junio, el HHS aún no ha creado la red ni ha desarrollado una hoja de ruta para hacerlo.

"Tres leyes después, no han recibido ninguna sanción", afirmó la autora del informe, Jennifer Franks, directora de tecnologías de la información y ciberseguridad de la GAO.

Franks dijo que la dirección de la agencia ni siquiera llegó a decidir qué división operativa debía tomar la iniciativa, por lo que ninguna lo hizo.

Entre las posibilidades figuraban los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que ya gestionan una serie de sistemas de seguimiento de amenazas sanitarias, y la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica. La ASPR se creó como Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta en 2006; el año pasado se elevó a división operativa, equiparándose a los CDC.

Reunir los sistemas de datos públicos y privados en un único sistema nacional es una tarea colosal que se complica aún más cuando no existe una visión única de cómo debe ser esa red, dijo Lauren Knieser, que trabajó en ASPR durante las administraciones de Obama y Trump. Ahora dirige programas de preparación y respuesta ante emergencias en PointClickCare, una empresa de TI que maneja datos para hospitales, centros de atención para personas mayores y agencias gubernamentales.

"Si le preguntaras a 10 personas, probablemente obtendrías 10 respuestas diferentes, porque no hay consenso", dijo Knieser.

Además, los distintos hospitales suelen utilizar sistemas de historiales médicos electrónicos diferentes, por lo que a menudo no pueden compartir los datos de los pacientes entre sí, y mucho menos con el gobierno federal.

Según Knieser, los funcionarios federales deberían empezar por decidir qué datos desean obtener en caso de emergencia y, a continuación, determinar las herramientas de que ya disponen -y las que necesitan- para recopilarlos y compartirlos.

La Casa Blanca debería dirigir la iniciativa, porque requiere que muchas partes del gobierno "jueguen limpio entre sí".

La ley general de gastos aprobada a finales de 2022 estableció la Oficina de Política de Preparación y Respuesta ante Pandemias, un nuevo centro de poder en el poder ejecutivo que podría poner en marcha la iniciativa.

Pero los funcionarios de salud pública estatales y locales desconfían de las soluciones de arriba hacia abajo, incluso cuando reconocen las lagunas en los sistemas de datos de salud de la nación.

La Dra. Karen Landers, jefa médica del Departamento de Salud Pública de Alabama, dijo que la repentina directiva de finales de 2020 de utilizar un nuevo sistema de seguimiento específico para las vacunas contra el covirus probablemente ralentizó a su departamento.

Su estado ya utilizaba el Sistema de Seguimiento de Vacunas de los CDC para gestionar el suministro de vacunas y "probablemente podrían haber sido más eficientes" si se hubieran quedado con él.

"Necesitábamos un poco más de aportación local para decir: 'Oye, creo que esto funcionaría mejor. Si queréis que utilicemos el sistema, lo haremos, pero no lo hagamos justo en medio de una pandemia'", afirmó Landers.

Los funcionarios de sanidad locales lo tuvieron aún más difícil con el sistema, dijo Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Sanidad de Condados y Ciudades.

Sólo tenían acceso a través de los canales estatales, dijo, y "como resultado, no tenían una fácil visibilidad de dónde iban las vacunas en sus propias comunidades, incluyendo a los socios fuera de la salud pública".

Eso significaba más trabajo para las agencias sanitarias locales, dijeron los funcionarios, lo que hacía mucho más difícil tomar decisiones rápidas.

Al ser contactados para hacer comentarios, los funcionarios de ASPR primero dirigieron a KHN a los CDC. Los funcionarios del CDC dirigieron a KHN al HHS.

HHS dijo a KHN que está "comprometido a proteger la salud pública de la nación, y está trabajando en la actualización de GAO en nuestro progreso, y tendrá más para compartir públicamente en un futuro próximo".

Recibe el boletín semanal de CNN Health

Suscríbaseaquí para recibir The Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday del equipo de CNN Health.

El HHS también dijo a los auditores que estaba "trabajando para mejorar su red de conocimiento de la situación de la salud pública mediante la definición de funciones y responsabilidades" para crear finalmente el tan esperado sistema de preparación.

Pero podría haber un obstáculo importante para los esfuerzos del HHS: Gran parte del proyecto de ley de 2019 que ordena la creación de la red de intercambio de datos expira en septiembre, y reautorizar la ley podría ser un desafío en un Congreso dividido en el que los republicanos de la Cámara de Representantes han anunciado su intención de examinar la respuesta estadounidense a la pandemia.

"El Congreso tiene ahora la oportunidad de construir el sistema de salud pública", dijo el Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública. "¿Qué están haciendo? Debilitar a las autoridades legales de salud pública, demonizar a los funcionarios de salud pública. Es casi como si no hubiéramos aprendido nada".

KHN (Kaiser Health News) es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Policy Analysis and Polling, KHN es uno de los tres principales programas operativos de KFF (Kaiser Family Foundation). KFF es una organización sin ánimo de lucro que proporciona información sobre temas de salud a toda la nación.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com