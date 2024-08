- El impulso del FDP para reducir el dinero de los ciudadanos no es probable que tenga éxito

SPD y Verdes rechazan la propuesta de la FDP para reducir el Ingreso Ciudadano

El SPD y los Verdes han rechazado una propuesta de la FDP para reducir el Ingreso Ciudadano. Según la legislación actual, una reducción en la ayuda social no es viable, como ha aclarado el Ministerio Federal de Asuntos Sociales liderado por el SPD.

El portavoz del grupo parlamentario de la FDP, Christian Dürr, había propuesto a través del periódico "Bild": "El Ingreso Ciudadano está actualmente 14 a 20 euros demasiado alto al mes". "Mi propuesta sería una ajustada a la baja, porque la última cálculo sobreestimó la inflación". Una reducción aliviaría a los contribuyentes en hasta 850 millones de euros y aumentaría los incentivos para el empleo. El grupo parlamentario de la FDP apoyaría los cambios legales necesarios.

Los Verdes critican las "fantasías salvajes de la FDP"

El SPD y los Verdes rechazaron rápidamente e indignados la idea. "Creo que es una mala idea causar constantemente incertidumbre con ideas completamente sin refinar que están lejos de la realidad", dijo el portavoz del grupo parlamentario del SPD para trabajo y asuntos sociales, Martin Rosemann. El vicepresidente del grupo parlamentario de los Verdes, Andreas Audretsch, dijo que muchas familias trabajan y reciben un Ingreso Ciudadano adicional porque el dinero no alcanza con los hijos. "Estas familias planean con el dinero. No las exponeremos a los caprichos de las fantasías salvajes y falsas de la FDP".

Simplement reducir el Ingreso Ciudadano no es posible. Para ello, las leyes para calcular la ayuda tendrían que ser cambiadas, lo que se considera excluido a la vista de la reacción del SPD y los Verdes. Las sentencias del Ingreso Ciudadano se ajustan anualmente según el desarrollo general de los precios y salarios en el país. En comparación con el predecesor Hartz IV, también se incluyen en el cálculo del Ingreso Ciudadano los desarrollos actuales de los precios, como los de los alimentos y la ropa, lo que ha llevado a un fuerte aumento. Al beginning of 2024, the Ingreso Ciudadano was increased by a total of 12 percent. Since then, single people have received 563 euros per month, 61 euros more than the previous year.

Ronda cero en el año venidero

Las cálculos para saber cuán alto debería ser el Ingreso Ciudadano en el año venidero están a la vuelta de la esquina. En el otoño, la llamada continuación de las sentencias se determinará por regulación a partir de enero. Sin embargo, no habría una reducción incluso si eso resultara de la cálculo, por ejemplo debido a los precios caídos. El Ministerio Federal de Asuntos Sociales lo ha destacado. Las cantidades entonces se continuarían al nivel actual a través de una "regulación de protección legal". Exactamente eso - una ronda cero - se espera en el ministerio para 2025.

El año pasado, Alemania gastó alrededor de 42.6 mil millones de euros en Ingreso Ciudadano, después de 36.6 mil millones el año anterior. El estado no puede reducir arbit

