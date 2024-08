El imperio de Gautam Adani está golpeado por nuevas acusaciones contra el regulador del mercado de la India

El lunes, las empresas del grupo Adani perdieron hasta $19 mil millones en valor de mercado después de que Hindenburg Research acusara a la autoridad de mercado india que investiga al grupo de tener vínculos con fondos offshore también utilizados por Adani.

La empresa insignia de Gautam Adani, Adani Enterprises, cayó un 2% en la sesión matutina, mientras que otras empresas del grupo cayeron entre un 2% y un 4,5%. Adani Enterprises y Adani Ports fueron algunas de las mayores caídas en el índice Nifty 50 de la India. Las pérdidas totales en las empresas de Adani se redujeron a $9 mil millones después del desplome inicial.

Hindenburg, nombrado así por el desastre del airship de 1937, es un vendedor en corto con sede en Nueva York. En enero de 2023, causó uno de los mayores revuelcos en la historia corporativa de la India al alegar el uso indebido de paraísos fiscales y manipulación de acciones por parte del grupo Adani. Los vendedores en corto ganan dinero apostando a que el valor de las acciones caerá. En este caso, Hindenburg ganó $4,1 millones.

Adani negó todas las acusaciones en ese momento y las acciones de sus empresas se recuperaron en su mayoría de una caída de $150 mil millones. Una investigación por parte de la Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI) continúa.

El sábado, Hindenburg dijo, citando documentos de un denunciante, que la presidenta de SEBI, Madhabi Puri Buch, y su esposo tenían participaciones en un fondo offshore en el que se había invertido una cantidad sustancial de dinero por parte de asociados de Vinod Adani, hermano de Gautam Adani.

“Las acusaciones están viniendo por segunda vez. (U)na gran cantidad de investigaciones han ocurrido en los últimos 18 meses. Esto es una reacción temporal, de rodillas. Las cosas volverán a la normalidad”, dijo Sunny Agrawal, jefe de investigación de acciones fundamentales de SBICAPS Securities.

Buch dijo que las acusaciones de Hindenburg eran infundadas. Adani también rechazó las nuevas acusaciones el domingo y dijo que su estructura de tenencia en el extranjero era completamente transparente.

La SEBI pidió a los inversores el domingo que permanecieran tranquilos y ejercieran la debida diligencia antes de reaccionar a tales informes.

El informe original de Hindenburg de 2023 llevó a una investigación por parte del regulador que Buch dirige, que aún está en curso.

“No creemos que SEBI pueda ser confiado como árbitro objetivo en el asunto de Adani”, dijo Hindenburg el sábado.

La SEBI dijo que las acusaciones hechas por Hindenburg Research contra el grupo Adani han sido debidamente investigadas.

El tribunal supremo de la India en enero ordenó al regulador del mercado que concluyera su investigación rápidamente y dijo que no se necesitaban más investigaciones sobre el grupo.

Pero las últimas acusaciones contra Buch han inquietado a los inversores minoristas, dijeron los analistas.

“Es probable que veamos un impacto en la

