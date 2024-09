El impacto persistente en el bienestar psicológico de los niños y sus padres persiste.

Cuatro años después del brote de COVID-19 en Alemania, el impacto en la salud mental de niños y padres sigue siendo evidente, según indica la investigación. El estudio, revelado por el Instituto Federal de Investigación de la Población (BIB) en Wiesbaden el miércoles, muestra una disminución del bienestar mental y un aumento de los síntomas de ansiedad y depresión en los niños durante todo el período de aprendizaje a distancia, especialmente en los momentos en que las interacciones sociales estaban muy limitadas. Además, los síntomas de depresión y ansiedad aumentaron significativamente durante la adolescencia.

Al mismo tiempo, la actividad física de niños y adolescentes disminuyó. En promedio, dedicaron 48 minutos menos a la actividad física diaria en comparación con los tiempos previos a la pandemia, y estos niveles aún no han vuelto a su nivel anterior. Helena Ludwig-Walz del BIB declaró: "La salud mental y física de los jóvenes ha sufrido significativamente durante la pandemia y ha recuperado parcialmente". Es fundamental fomentar la salud mental y la actividad física para mitigar los efectos negativos a largo plazo.

Mientras tanto, los padres también lucharon con las restricciones. Las madres de niños menores de diez años experimentaron la mayor disminución en el bienestar general, con su satisfacción con la vidaRemaining below that of fathers throughout the pandemic. Their life satisfaction hit an all-time low in April and May 2021, when the restrictions had been enforced for months.

However, it was only when protective measures were lifted that well-being improved once more. Mathias Huebener from the BIB highlighted, "This experience serves as an essential lesson, particularly during current times of staff shortages in kindergartens and schools."

Recognizing the impact of the pandemic on both children and parents, it's crucial for schools and kindergartens to prioritize mental health promotion and encourage physical activity, even in times of staff shortages.

