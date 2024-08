El impacto del puente más alto de Europa en la redefinición de su paisaje geográfico

A menudo envuelto en niebla, lo que lo hace sentir como si se navegara entre las nubes, esta estructura renombrada cuenta con su propio centro de visitantes, lo que lleva a muchas personas a planificar viajes específicamente para cruzarla. Incluso es visible desde el espacio que hay encima.

Pero el puente Titanic no es lo que viene a la mente. Este es el Viaducto de Millau, un testimonio de la armoniosa unión de la ingeniería con el arte. Situado a 336,4 metros (1.104 pies) por encima del cañón del Tarn en el sur de Francia, y con una longitud de 2.460 metros (8.070 pies), el Viaducto de Millau es el puente más alto del mundo, con una elevación estructural que alcanza los 343 metros (1.125 pies).

Sin embargo, estas impresionantes cifras no logran captar su verdadera esencia.

A diferencia de la mayoría de los puentes famosos, que suelen unir dos puntos de elevación similar, el Viaducto de Millau practically se transforma en una montaña rusa falsa, siguiendo un camino nivelado a través del valle, mientras que el terreno sube y baja debajo de él. Los siete pilares varían en altura desde 78 hasta 245 metros (256-804 pies), cada uno diseñado meticulosamente hasta el último milímetro para garantizar un viaje suave para los conductores que circulan por encima del Tarn. Hay una brecha de 342 metros (1.122 pies) entre cada par de pilares, lo suficientemente grande como para que la Torre Eiffel se ajuste con facilidad. Los pilares están acompañados por siete pilotes de acero, cada uno de 87 metros (285 pies) de altura, con once cables de suspensión que se extienden a ambos lados. Esto garantiza que la "superficie" - la superficie de la carretera, que pesa aproximadamente 36.000 toneladas, o el equivalente a 5.100 elefantes africanos - permanezca estable.

Al mismo tiempo, la perfección no invade la belleza. La región de los Gorges du Tarn es un paisaje protegido, y en lugar de deteriorar el paisaje, el Viaducto de Millau lo acentúa.

"It's the epitome of a modern marvel and an engineering feat." That's the verdict of David Knight, director of design and engineering at Cake Industries, and an advisor to the Institution of Civil Engineers.

"It's that perfect balance of architecture and engineering that leaves everyone who sees it astounded."

Those residing in the valley below gaze at it in wonder, and those traversing it – the A75, a major north-south route in France – marvel at the gentle curve arcing across the terrain as they approach. "It provides everyone who uses it with a profound sense of awe." says Knight.

For many, crossing the viaduct is a destination in itself, not just a part of a journey.

So how did this marvel of modern engineering rise in the heart of France? Why did it take two decades of planning, before officially opening to traffic in December 2004? And how did it effectively redraw Europe's map?

A bridge too ambitious?

The answer to these questions lies in geography. The Massif Central is a massive area of highlands carved by deep valleys and ravines, roughly situated in the core of the lower half of France. Spreading across about 15% of the country and bordered by the Alps to the east, it's one of the challenges for anyone traveling north to south or from northern Europe to Spain.

Thus, this bridge – but also a colossal task – was two decades in the making, according to Michel Virlogeux, the engineer who spearheaded the design team – and who initiated work on it in September 1987.

"The primary challenge was not what bridge to construct, but where the motorway would pass," he says.

At the time, the Massif Central was remote, despite its central position. There was a single-track railway line, and the roads "weren't very good," he says. "The central part of France couldn't develop due to a lack of transportation."

Therefore, in the 1980s, the French government decided to upgrade the road network, with then-president Valery Giscard d'Estaing opting for a freeway one of the primary aims was to alleviate the notorious congestion surrounding Millau, where the road plummeted into the valley and crossed the Tarn river at its heart. Every day, there were traffic jams stretching 20 kilometers (12.5 miles) either side of the city.

"Millau was a traffic nightmare for tourists." says Emmanuelle Gazel, the current mayor of Millau. "There were numerous traffic jams. There were kilometers and kilometers of backlogs. It gave a terrible impression of our area... pollution-wise, it

Buscaron ayuda de profesionales del campo: geólogos, geotécnicos, ingenieros de caminos y Virlogeux, quien había diseñado anteriormente el Pont de Normandie, un puente de 2.146 metros que cruza el río Sena en la región de Normandía.

El equipobrainstorming varias ideas iniciales, la primera de las cuales era construir la carretera al oeste de Millau, bajando su altitud al valle, cruzando un puente a menor altura, ascendiendo luego al plato y finalmente pasando por un túnel. Sin embargo, su ingeniero de caminos, Jacques Soubeyran, tuvo una idea novel.

"¿Por qué estamos bajando al valle?", recuerda Virlogeux que preguntó Soubeyran. "Fue una gran sorpresa. La autopista estaba posicionada a 300 metros sobre el río y ni siquiera había considerado la posibilidad de viajar a mayor altura. Inmediatamente reconocí nuestro error y cambiamos nuestra atención a cruzar de plato a plato."

En ocho días, habían producido detallados diagramas de los niveles del terreno ondulante, así como una propuesta de altura para una carretera que se extendía a través de él.

La importancia de la elegancia

Reconocieron la ubicación para el viaducto, pero ¿cómo debería aparecer?

Virlogeux reconoció de inmediato que la mejor opción sería un puente de cable Stayed. "El cable es el medio más eficiente para llevar una carga y permite una cubierta muy delgada, lo que la hace mucho más atractiva a la vista", explica.

La delgadez era crucial. Ya había controversia en torno a la idea de construir un puente a través de un paisaje tan icónico. Para preservar el paisaje, tenía que "parecer tranquilo".

La luz verde tardó en llegar. El gobierno francés organizó una competición para el diseño del puente y en 1996 el equipo liderado por Virlogeux como ingeniero (que había cambiado de rol un año antes) y Sir Norman Foster -ahora Lord Foster- como arquitecto, ganó la comisión. Foster describe su decisión de cruzar el valle en lugar del río como un "concepto filosófico" que los distinguió de otros competidores.

Sin embargo, la comunidad local estaba descontenta con la idea de estropear su amado área de belleza natural. Se enfrentaron a lo que Foster llama un "reto de diseño... para crear algo que mejorara el paisaje, se sentara con delicadeza en el fondo del valle - para ser la intervención más delicada y ligera posible". Virlogeux enfatiza que tenía que ser "purificado y simple".

Este delicado paisaje, que debía mantenerse estéticamente, resultaba difícil de navegar.

"Las fuerzas del viento en esta altitud son tremendas y las columnas deben soportar la expansión y contracción del puente debido a las condiciones climáticas", dice Foster. Y no estamos hablando de fluctuaciones menores. El puente de 2.460 metros (8.070 pies) puede expandirse o contraerse hasta 50 centímetros (1,6 pies) en función del clima. Su solución fue incorporar juntas de expansión.

Por suerte, a pesar de la creencia popular de que los ingenieros y arquitectos deben chocar constantemente, y a pesar de la suposición de que dos arquitectos e ingenieros influyentes podrían entrar en conflicto, Foster y Virlogeux se elogian mutuamente calurosamente. Virlogeux atribuye la relación a "extraordinariamente sencilla", mientras que para Foster fue "un encuentro de mentes". El equipo celebró reuniones bimestrales en Londres mientras desarrollaba el diseño. "Si me preguntaba '¿Por qué quieres esto en lugar de eso?' y después de eso tomaba una decisión en cinco minutos", explica Virlogeux. "Hubo una intensa controversia en torno a la forma de la cubierta. Me preguntó qué sugería y si estaba convencido de su viabilidad. Luego dijo: 'La arquitectura no puede contradecir la necesidad científica'".

Encima de la carretera, las robustas columnas "se fracturan" en dos brazos más flexibles, creando una expresión artística de una necesidad de ingeniería.

Lo mismo ocurre con la curvatura de la carretera, que se arquea elegantemente a través del valle. Es estéticamente atractiva y asegura que no haya superposición visual -y así confusión- para los conductores a tales alturas. Simultáneamente, los pilotes se estrechan a medida que se acercan a la carretera, reduciéndose aproximadamente a la mitad desde los 24 metros de ancho en la base hasta los 11 metros en la cumbre.

Su diseño de un puente de cable Stayed con siete elegantes pilares que recorren el paisaje y la descripción de Foster de él como "la serpiente de una carretera, Remarkably thin like a razor blade", ha resistido la prueba del tiempo.

El desafiante proceso de construcción

Si el diseño no era lo suficientemente difícil, la fase de construcción comenzó en octubre de 2001. El proyecto costó €400 millones ($437 millones) y fue financiado por Eiffage, una empresa de construcción privada que actualmente posee la concesión del puente. Se utilizaron 290.000 toneladas de acero y concreto en su construcción y participaron alrededor de 600 trabajadores de la construcción.

"El gran desafío es lo que ocurre durante el proceso de construcción", dice Knight. "A medida que se introduce el peso en diferentes ubicaciones, se mueve en diferentes direcciones. Hay diversos materiales interactuando entre sí - possibly the most challenging aspect of engineering".

Foster llama a la ensamblaje de la cubierta "un verdadero desafío".

"Se ensambló serenamente y de manera incremental, lanzándose simultáneamente desde ambos lados sobre soportes estructurales temporales, encontrándose en el medio con una precisión de milímetro".

Virlogeux recuerda la "situación crítica de viento" que amenazó la estructura durante la construcción. Cada "lanzamiento" - durante el cual se instalaba la cubierta desde ambos lados - tardaba hasta tres días, por lo que examinaban cuidadosamente el pronóstico de cinco días antes de comenzar, para evitar causar daños antes de que la cubierta llegara al siguiente pilote.

Al elevar el viaducto en construcción a su lugar, el equipo contuvo el aliento, cuestionándose si su diseño demostraría ser efectivo tanto estéticamente como mecánicamente a tales alturas. Cada aspecto del diseño, incluyendo su impacto en el medio ambiente, había sido planeado meticulosamente. Los ingenieros pasaron incontables horas reflexionando sobre el color óptimo para los 154 cables de suspensión, ultimately seleccionando el blanco. Foster, el arquitecto líder, recuerda la ansiedad que sintió, sin estar seguro si su elección se mezclaría armoniosamente con el cielo o chocaría con el paisaje. Afortunadamente, el blanco destacó lo suficiente como para crear un contraste impresionante sin sobrepasar el entorno natural.

Al observar por primera vez la estructura completa, Foster sintió una oleada de aprensión. Esperó ansiosamente para evaluar la reacción del público ante la apariencia del puente, ya que la decisión final era irreversible. Virlogeux, el gerente del proyecto, sin embargo, permaneció optimista. Estaba más preocupado por superar la oposición local para obtener el contrato de construcción, ya que obtener las firmas necesarias fue, para él, la parte más estresante del proceso.

El presidente de Francia, Jacques Chirac, asistió a la inauguración del puente y dio la bienvenida a los trabajadores de la construcción con entusiastas apretones de manos. Dos días después, Virlogeux condujo por el puente, sintiendo una profunda satisfacción y realización.

Puentando el abismo

Inicialmente, la propuesta de construcción del viaducto había generado controversia en la comunidad local. Los residentes temían que los turistas evitarían Millau y conducirían directamente, dejando el pueblo desierto. Algunas personas también expresaron preocupaciones de que el puente afectaría negativamente el paisaje impresionante de la zona. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, los habitantes de Millau comenzaron a ver el puente como una posible fuente de revitalización en lugar de un detrimento.

Gazel, el alcalde, notó que los turistas que visitaban el área de servicio para disfrutar de las vistas impresionantes rápidamente se convirtieron en una atracción en sí mismas. Millones de personas visitaban Millau cada año, generando un significativo aumento en el turismo y los ingresos para la economía local. La construcción del viaducto transformó efectivamente la percepción negativa del pueblo y lo convirtió en un destino deseado para los viajeros.

Millau podía presumir de un pasado fascinante, con sus famosas exportaciones de cerámica romana que se extendían por toda Europa. Los turistas ahora podían visitar el viaducto, caminando por la base de sus impresionantes pilares o haciendo un paseo en bote debajo de él. El viaducto se convirtió en un símbolo de orgullo para la comunidad y una parte integral de su historia.

Amigable con el medio ambiente e innovador

A medida que se acercaba el 20º aniversario del Viaducto de Millau, se celebraba una estadística notable. Cada año, el puente ahorraba aproximadamente 40,000 toneladas de emisiones de CO2 de vehículos de carga pesada, según las estimaciones de Foster - el equivalente a 40,000 árboles absorbiendo emisiones durante 40 años. El puente-friendly con el medio ambiente se había convertido en una maravilla arquitectónica, inspirando asombro tanto de locales como de visitantes.

Foster, el arquitecto pionero, se declaró encantado con el cambio en la opinión local hacia el puente. Creía que el verdadero papel de un puente iba más allá de simplemente conectar dos puntos, sino que también unía comunidades y fomentaba la comunicación. Gazel, el alcalde, estuvo de acuerdo, stating que el puente había lanzado a Millau al escenario mundial y elevado el estatus del pueblo como un destino turístico codiciado.

La pericia arquitectónica del Viaducto de Millau seguía siendo un testimonio de la visión innovadora y la determinación de sus constructores. Virlogeux, el gerente del proyecto, admitió orgulloso su creación, confiado en que sería un faro de inspiración para las generaciones venideras.

El Viaducto de Millau ofrece un viaje suave para los conductores, con la "superficie" remain

Lea también: