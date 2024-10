El impacto de la antigua República Democrática Alemana persiste

El 7 de octubre de 1949, se estableció la República Democrática Alemana (RDA). No habrá celebraciones para marcar su 75º aniversario. Un historiador pregunta: "¿Por qué celebrar la fundación de una dictadura?". Los efectos duraderos de la división de Alemania durante más de tres décadas aún son evidentes hoy en día.

La última gran celebración tuvo lugar hace 35 años. A lo largo de la Karl-Marx-Allee, hombres de traje gris observan cascos, tanques y lanzacohetes que pasan. El eslogan "40 Años de RDA" se cierne sobre un martillo y un compás, mientras la música de marcha suena de fondo. Erich Honecker, Presidente del Consejo de Estado, sonríe, con Mijaíl Gorbachov, jefe del Kremlin, a su lado. Es el 7 de octubre de 1989.

Es poco probable que se celebren los 75 años de la RDA. A diferencia del 75º aniversario de la República Federal en mayo, el aniversario de la fundación de la RDA en 1949 se conmemorará en silencio. En su lugar, se recordará como el día que marcó la revolución pacífica de hace 35 años y el Día de la Unidad Alemana el 3 de octubre.

Anna Kaminsky, directora de la Fundación para la Elaboración de la Dictadura SED, aprueba estaapproach: "¿Por qué celebrar la fundación de una dictadura?". Sin embargo, destaca la importancia de comprender el contexto histórico. La fundación del segundo estado alemán posterior a la guerra marcó más de 40 años de división alemana, una experiencia que sigue resonando profundamente en millones de personas.

Históricamente, la RDA ha influido en las perspectivas y expectativas personales sobre las instituciones estatales, la acción del estado y la democracia. Muchos residentes ex de la RDA expresan opiniones sorprendentemente favorables sobre el estado SED ahora desaparecido. Una encuesta de investigadores de la Universidad de Leipzig en 2023 descubrió que dos tercios de los alemanes del este sienten nostalgia por la RDA.

¿La división de Alemania estaba predestinada?

Un recordatorio breve: la RDA surgió después de que las potencias vencedoras de la guerra chocaran y las zonas de ocupación divergieran. La introducción del Deutsche Mark en el Oeste en 1948 intensificó las tensiones.

Después de establecer la República Federal con la proclamación de la Ley Fundamental en mayo de 1949, la Unión Soviética se sintió obligada a igualar su zona de ocupación. En su primer discurso gubernamental el 12 de octubre de 1949, el primer ministro de la RDA, Otto Grotewohl, acusó a las potencias occidentales de tener un estado separado en Bonn como el "pico de la división de Alemania". Surge la necesidad de un liderazgo fuerte debido a la "amenaza inminente de una guerra imperialista". "Para enfrentar este desafío, constituimos la República Democrática Alemana y formamos un gobierno provisional".

Si la división podría haberse evitado y si el gobierno de la República Federal debería haber aceptado las ofertas de la Unión Soviética, ha sido un tema de debate durante décadas. El historiador Wolfgang Benz concluye en un análisis exhaustivo: "La división de Alemania parecía inevitable".

Kaminsky está de acuerdo. "Impedirlo era imposible", dice la científica social nacida en Gera. "La Unión Soviética exigió que toda Alemania cumpliera con sus condiciones - sin democracia, sin elecciones libres, sin libertades civiles".

La RDA fue un país en el que cientos de miles tomaron las calles en busca de más libertad en 1953, solo para encontrar una brutal intervención de tanques. Para 1990, se estima que 3.8 millones de personas habían huido de la RDA. Erigió un muro, empleando a más de 600,000 personas en la seguridad del estado para monitorear a sus ciudadanos. Se estima que hasta 250,000 personas fueron encarceladas por razones políticas.

Sin embargo, la RDA también fue un país donde se formaron familias, se trabajó, se asistió a escuelas y se disfrutaron actividades de ocio como nadar en lagos y tomar el sol en el mar Báltico. Fue un país conocido por sus confirmaciones, deportes empresariales, mesas multifuncionales, apartamentos prefabricados, cámaras de velocidad y atún enlatado. Fue un país que abrazó sus bienes únicos, sabores y aromas, costumbres y vida cotidiana, finalmente desapareciendo.

Medio millón de personas son atraídas al mundo familiar o desconocido del Museo DDR en Berlín cada año, que Recently reprinted the practical handbook "Guía DDR - Viaje a un estado anterior". ¿El museo fomenta la Ostalgie? "En absoluto", dice Stefan Wolle, director científico del museo. "La rechazamos". Aunque ciertos visitantes pueden tener sentimientos nostálgicos, "ese no es nuestro objetivo", dice Wolle. "Incluso recibimos quejas de que retratamos el 'DDR idílico' de manera demasiado burlona y 'pobremente'". Wolle dice que no puede tomar la vista crítica del estado caído en serio.

"Sí, en aquellos tiempos, hace unos 30 a 40 años, las cosas eran mucho mejores", comparte el historiador de 73 años, originario de Halle an der Saale. "Es cierto, yo era más joven y tenía todo el tiempo por delante". Sin embargo, aquellos que anhelan el pasado deberían imaginarse aguantando la vida en la DDR durante una semana más: "Esperando en la fila para el pan, esperando en la fila para la carne y sin más verduras en Konsum. No puedes conseguir materiales de construcción, no puedes conseguir un coche, ni siquiera puedes conseguir un teléfono. Y no olvides las reuniones del partido, la constante vigilancia de la Stasi, las manifestaciones y desfiles planificados, la deshonestidad de los medios públicos. Una semana de esto, y estaríamos listos para otra revolución".

Interesantemente, Wolle evitó los eventos jubilosos del 7 de octubre de 1989, su 40º cumpleaños marcado por el gran desfile en la calle Karl-Marx-Allee. "En lugar de eso, organizamos una protesta en la Plaza Alexander cada 7 de mes", recuerda Wolle, "una manifestación contra el fraude electoral del 7 de mayo". Así, Wolle, como muchos otros en diferentes regiones, eligió protestar. Dos días después, aproximadamente 70,000 personas marcharon alrededor del Anillo de Leipzig, un momento clave en la revolución pacífica. Este año, en su 35º aniversario, la principal razón para celebrar es la caída del Muro de Berlín. El 9 de octubre, el Canciller Federal Olaf Scholz hablará ante la multitud en Leipzig.

