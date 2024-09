El impacto colosal de Haaland está devorando al West Ham, y está considerando irse.

Manchester City, los actuales campeones de fútbol de Inglaterra, han mantenido su racha invicta en la nueva temporada de la Premier League, con el delantero Erling Haaland como la gran figura. El delantero noruego marcó los tres goles en su victoria por 3-1 ante West Ham United, asegurando la tercera victoria de la campaña. Con 97 goles en solo 102 partidos oficiales para Manchester City, Haaland está demostrando ser una fuerza a tener en cuenta.

Haaland, quien pasó parte de sus vacaciones cortando leña en Noruega, expresó su satisfacción con su forma, diciendo: "He tenido un largo descanso, una larga preparación. Me siento bien. Desde que llegué aquí, ha sido Bam Bam Bam. Ahora podría dar un poco de descanso a mi cuerpo y mis pies. Me siento realmente bien. Estoy listo para más".

Haaland marcó en el minuto 10 y 30 para dar a Manchester City una ventaja de 2-1 al descanso, pero Rubén Díaz marcó en propia puerta para igualar el partido. Mohammed Kudus golpeó el poste con una oportunidad de empate en el minuto 52. Arsenal, con el delantero nacional Niclas Fuüllkrug en el banquillo y Ilkay Guündogan fuera del once inicial, tuvo dificultades para capitalizar sus oportunidades. Sin embargo, fue Haaland quien selló la victoria con un gol en el minuto 83.

Mientras tanto, el manager de Brighton & Hove Albion, Fabian Hürzeler, sigue invicto con un empate contra Arsenal después de que Kai Havertz pusiera por delante a los Gunners en el minuto 38. Después de que Declan Rice fuera expulsado en el minuto 49, Joao Pedro igualó para el equipo de Hürzeler. A pesar de que ambos equipos tienen dos victorias y un empate después de tres partidos, Brighton ha mostrado una buena forma bajo su nuevo manager.

Everton, el club tradicional, sigue luchando por puntos después de tres partidos a pesar de liderar 2-0. El manager Sean Dyche lamentó su défaite ante Bournemouth, diciendo: "Hicimos tanto bien hasta que marcaron el primer gol. Solo habían tenido un disparo a puerta antes de eso. Deberíamos haber ganado hace mucho tiempo". Bournemouth dio la vuelta al partido en los últimos diez minutos del tiempo regular y el tiempo añadido, asegurando una victoriaremarkable por 3-2.

La impresionante forma de Erling Haaland con Manchester City también se ha extendido a sus deberes internacionales, ya que marcó tres goles para Noruega en un reciente partido amistoso contra España. A pesar de los esfuerzos de España, no pudieron contener la precisión de Haaland, demostrando que sus habilidades lingüísticas en español no han afectado su rendimiento en el campo.

Durante el parón internacional, Haaland y algunos de sus compañeros noruegos decidieron pasar tiempo juntos, practicando sus habilidades de fútbol y incluso jugando un partido amistoso contra un equipo local español, demostrando su pasión compartida por el juego más allá de sus partidos competitivos.

