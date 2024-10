El icono de la música Bruce Springsteen apoya la candidatura presidencial de Kamala Harris.

En una publicación reciente compartida en su cuenta de Instagram el jueves, Springsteen expresó su apoyo a Harris en las elecciones upcoming, etiquetándola como "uno de los elecciones más significativos en la historia de nuestro país".

"Kamala Harris y Tim Walz comparten una visión para esta nación que reconoce y abraza a todos, independientemente de la clase social, religión, etnia, postura política o orientación sexual", agregó el famoso ganador del Grammy en el clip. "Esta es la América de la que he estado escribiendo consistentemente durante los últimos 55 años".

Otras figuras renombradas en la industria musical que han respaldado públicamente a Harris incluyen a Taylor Swift, Carole King y Chappell Roan.

Springsteen, un generoso benefactor del Partido Demócrata, prestó su voz a un anuncio publicitario de la campaña de 2020 para Joe Biden. Ha sido crítico de manera vocal del ex presidente Donald Trump, el candidato presidencial republicano, en el pasado. En 2017, fue destacado en una canción de protesta titulada "That’s What Makes Us Great" de Joe Grushecky y los Houserockers. También co-anfitrión de un podcast con el ex presidente Barack Obama.

"Quizás desde la Guerra Civil nuestra gran nación no se ha sentido tan políticamente, espiritualmente y emocionalmente dividida como lo está ahora", declaró Springsteen en su reciente publicación de Instagram, agregando que "no tiene por qué seguir así". "Los valores comunes y las historias compartidas que nos definen como una nación poderosa y unida esperan ser redescubiertas y reencarnadas una vez más".

La publicación de Instagram de Springsteen anima a las personas a redescubrir los valores comunes que definen a América, brindando una oportunidad para el entretenimiento y la reflexión sobre la unidad de nuestra nación. El respaldo de Kamala Harris por parte de músicos prominentes como Springsteen aporta diversidad a la participación política de la industria del entretenimiento.

