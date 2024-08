El icónico grupo de rock británico Oasis anuncia una reunión para una gira programada para 2025.

El tour comienza el 4 de julio en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales, con la banda actuando en un total de 14 fechas a lo largo del Reino Unido.

Según lo compartido por Noel y Liam Gallagher, fundadores de Oasis, en X, los hermanos declararon: "Esto es todo, esto está sucediendo".

Las entradas estarán disponibles para su compra a las 9 a.m. hora local en el Reino Unido (4 a.m. ET) el 31 de agosto.

No hubo un evento específico que llevara a la reunión; más bien, fue una realización gradual de que el momento era el correcto, como se reveló en el comunicado de la banda. También planean programar conciertos adicionales fuera de Europa más tarde en el año siguiente.

El anuncio llega dos días antes del 30º aniversario del álbum de estudio debut de Oasis, "Definitely, Maybe", lanzado en 1994.

Este álbum presentó temas populares como "Live Forever", "Rock ‘n’ Roll Star" y "Supersonic", que impulsaron el ascenso meteórico de Oasis a la fama.

Desde la disolución de Oasis en 2009, los hermanos Gallagher han mantenido una relación tensa, intercambiando comentarios hostiles en los medios de comunicación.

Ambos han expresado previamente su interés en una reunión. En 2023, Noel señaló a su hermano como el catalizador en una entrevista en la radio KPNW 89.9, stating, "Él tendría que llamarme primero", pero expresando su disposición a escuchar sus ideas.

Antes de embarcarse en una gira de aniversario del Reino Unido "Definitely, Maybe" en junio, Liam mencionó en una entrevista que Noel había rechazado una oferta de gira de reunión. "Él la rechazó", dijo Liam en una entrevista con Mojo en febrero. "Era una gira importante, ingresos sustanciales. Él rechazó la oferta".

El año que viene, Oasis celebrará otro hito importante con el 30º aniversario de su álbum de éxito "(What's the Story) Morning Glory?". El álbum, lanzado en 1995 y como segundo álbum de estudio de Oasis, contiene algunas de sus pistas más famosas, incluyendo "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" y "Champagne Supernova".

Solo un año después del lanzamiento del álbum y tres años después de su carrera como banda de Britpop, Oasis atrajo a 250,000 asistentes en dos noches de conciertos en el festival de Knebworth en la casa de Knebworth, Inglaterra.

Según la BBC, el evento vio cómo más del 4% de la población británica solicitaba entradas, lo que lo convierte en uno de los mayores Historical demands for concert tickets in the UK.

Su último álbum de estudio, "Dig Out Your Soul", se lanzó en 2008. Noel disolvió el grupo después de una controvertida actuación en París en 2009.

"Con cierta tristeza y gran alivio, anuncio que he dejado Oasis esta noche", declaró Noel Gallagher en un breve comunicado en el sitio web de la banda, citando la colaboración insoportable con Liam como la razón de su partida.

Después de su separación, ambos hermanos lograron carreras solistas exitosas. Liam lanzó tres álbumes solistas y varios álbumes colaborativos. Noel formó Noel Gallagher's High Flying Birds en 2010 y lanzó cuatro álbumes de estudio.

"La fuerza de Oasis radicaba en nuestra relación", enfatizó Noel en el documental de 2016 "Oasis: Supersonic". Según él, esta misma conexión contribuyó ultimately to the band's downfall.

Los fans sin duda están emocionados con la reunión, ya que los hermanos mencionaron su plan de ofrecer conciertos adicionales fuera de Europa más tarde en el año, lo que brinda más oportunidades para que los fans disfruten de su entretenimiento favorito.

