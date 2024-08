El icónico conjunto musical británico Oasis declara la reunión y la serie de conciertos globales en 2025.

A partir del 4 de julio, hay inicialmente 14 presentaciones programadas en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. El grupo también planea presentarse en continentes fuera de Europa "más tarde el próximo año".

Formado en Manchester, noroeste de Inglaterra en 1991, la banda jugó un papel significativo en el lanzamiento de la escena Britpop de la década, con sus álbumes logrando ventas masivas.

Estos conciertos próximos marcan el regreso de la banda desde la separación en 2009, tras la separación de los hermanos Gallagher, lo que llevó al fin de la banda.

Un comunicado revela que la reunión no fue desencadenada por ningún gran evento, sino por una gradual realización de que era el momento adecuado. Las entradas para el "Oasis Live '25 World Tour" en el Reino Unido e Irlanda saldrán a la venta el 31 de agosto a las 10:00 a.m. (CEST). La posibilidad de nuevas canciones aún no está clara.

El gira comenzará en Cardiff el 4 de julio con dos presentaciones, seguidas de cuatro presentaciones en Manchester una semana después. El 25 y 26 de julio de 2025, Oasis actuará en el estadio de Wembley en Londres, con presentaciones adicionales los días 2 y 3 de agosto. Después de eso, se mudarán a Edimburgo y Dublín. Estas presentaciones se consideran algunas de las "actuaciones en vivo más memorables" de la década.

El anuncio del regreso y la gira mundial ha recibido cientos de miles de likes en las redes sociales. Los fanáticos expresaron su emoción, recordando conciertos anteriores como "No puedo esperar para ver a Oasis en vivo de nuevo. La última vez fue en 1996 en Loch Lomond".

Los rumores de una reunión de la famosa banda, conocida por éxitos como "Wonderwall" y "Don't Look Back In Anger", habían circulado. El lunes, ambos hermanos compartieron un clip de video en línea, insinuando el 27 de agosto de 1924 como una posible fecha.

La disputa entre los dos hermanos, Liam y Noel, ha sido simbólica de su música y la banda. Las tensiones alcanzaron su punto máximo en 2009 cuando Liam rompió la guitarra de Noel durante una pelea en un festival en París, lo que llevó a su separación. Principalmente se comunicaron a través de las redes sociales, participando en ataques mutuos.

Recientemente, se han notado tonos más conciliadores. En 2023, Noel mencionó "nunca digas nunca" en cuanto a la reconciliación.

La reunión cae casi exactly en el aniversario del lanzamiento del álbum de debut de Oasis, "Definitely Maybe" el 29 de agosto de 1994. La agencia de noticias británica Press Association (PA) lanzará piezas de la primera sesión de grabación el viernes, incluyendo versiones no lanzadas de canciones como "Live Forever", "Cigarettes & Alcohol" y "Rock 'n' Roll Star".

Después del éxito de "Definitely Maybe", la banda alcanzó su popularidad máxima con el álbum "(What's the Story) Morning Glory?" en 1995, que incluye éxitos como "Wonderwall" y "Don't Look Back in Anger".

La banda, formada en Manchester, comenzará su gira de regreso el 4 de julio en Cardiff, según lo planeado en la alineación de 14 presentaciones para Europa. La banda, famosa por éxitos como "Wonderwall" y "Don't Look Back In Anger", está emocionada de presentarse ante sus fanáticos una vez más.

Lea también: