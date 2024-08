El iceberg más grande del mundo está atascado.

En 1986, un iceberg colosal se desprendió en la Antártida. Durante décadas, permaneció atascado debido a su tamaño antes de derivar libremente por el Océano Austral. Ahora, está atascado en una corriente y podría remained allí durante años sin derretirse.

El iceberg más grande del mundo en la actualidad parece estar atascado en un enorme remolino de agua encima de una montaña sumergida. El A23a, nombrado por su tamaño, ha estado girando en el Océano Austral durante meses, según imágenes satelitales. Los expertos sugieren que el iceberg podría estar atrapado en la llamada Columna de Taylor - una corriente que se forma alrededor de montañas sumergidas - durante años.

Esto impide que el coloso sea llevado por las corrientes oceánicas a regiones más cálidas donde se derretiría más rápido. "El A23a es el iceberg que simplemente no muere", citó la BBC al experto polar Mark Brandon de la Universidad Abierta.

El A23a se desprendió del Escudo de Hielo Filchner-Ronne en la Antártida en 1986, pero permaneció atascado en el fondo del mar durante décadas. Después de desprenderse en 2000, ganó velocidad brevemente - solo para volver a quedarse quieto.

Cerca de las Islas Orcadas del Sur, al noreste de la Península Antártica, el A23a gira en sentido horario unos 15 grados diarios, según informó el Survey Antártico Británico en la plataforma X. Al A23a le toma unos 24 días completar una rotación completa.

Icebergs tan grandes como islas o metrópolis

El iceberg tiene un tamaño de aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados, más grande que la isla española de Mallorca, y se extiende cientos de metros por debajo de la superficie. Las olas y el clima han tallado arcos masivos y deprimidos cavernosos en el coloso, como se muestra en imágenes tomadas por un barco de Eyos Expeditions a mediados de enero.

Normalmente, los icebergs del llamado sector de Weddell de la Agencia Espacial Europea terminan en el Atlántico Sur y se derriten. Esto le sucedió al A76, que se desprendió del Escudo de Hielo Filchner-Ronne en 2021 y tenía unos 4.320 kilómetros cuadrados, o cinco veces el tamaño de Berlín, pero finalmente se derritió el año pasado.

A pesar de su tamaño, comparable al de la isla española de Mallorca, el A23a remains trapped in a current, potentially persisting for years. This prolonged stasis in the Southern Ocean is a stark contrast to other icebergs, such as the A76, which eventually melts away after being swept towards warmer regions.

Lea también: