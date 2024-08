El huracán Ernesto vuelve su atención a las Bermudas, provocará condiciones peligrosas en la costa este.

La tormenta de categoría 1 se intensificará y podría convertirse en el segundo huracán importante de la temporada —categoría 3 o más fuerte— mientras cruza 600 millas del Atlántico antes de llegar a Bermuda temprano el sábado. Se ha emitido una advertencia de huracán para la isla.

El fortalecimiento robusto de Ernesto estará impulsado por las aguas extremadamente cálidas del Atlántico, un fenómeno que se está volviendo más frecuente en un mundo que se calienta debido a la contaminación de los combustibles fósiles. El segundo huracán importante Typically no llega en una temporada promedio hasta mediados de septiembre, si ocurre en absoluto.

El centro del huracán pasará cerca o sobre Bermuda el sábado, pero los poderosos soplos de viento y la lluvia intensa llegarán antes. La lluvia torrencial y los soplos de viento de fuerza de tormenta tropical podrían comenzar tan temprano como el viernes por la mañana en la pequeña isla, que es aproximadamente un tercio del tamaño de Washington D.C.

Vientos más poderosos y lluvias torrenciales probablemente llegarán tarde el viernes o temprano el sábado. Ernesto podría descargar entre 4 y 8 pulgadas de lluvia en la isla para el sábado por la noche, con posibilidades de totales aislados que se aproximen a un pie.

“Esto puede resultar en inundaciones repentinas y potencialmente mortales”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes el jueves.

Además, se espera una peligrosa subida del nivel del mar y inundaciones costeras significativas a medida que Ernesto se acerca a la isla el sábado.

Olas peligrosas para la costa este

Ernesto tendrá impactos de gran alcance a pesar de mantenerse alejado de las masas terrestres importantes.

El huracán creará olas masivas —quizás hasta 40 pies de altura— en el Atlántico abierto que se extenderán cientos de millas. Estas alturas de ola elevadas traerán mares agitados y corrientes de resaca peligrosas a la costa este de EE. UU., las Bahamas y partes del Caribe hasta principios de la próxima semana.

Para la mayoría de la costa atlántica de EE. UU., las condiciones costeras más peligrosas se producirán durante el fin de semana, coincidiendo con el momento en que muchas personas acuden a la playa. Ernesto “producirá corrientes de resaca muy peligrosas (sábado y domingo)”, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología en Mount Holly, Nueva Jersey, el jueves.

Las corrientes de resaca pueden agotar incluso a los nadadores más fuertes y convertirse en mortales. Al menos 29 personas han muerto en corrientes de resaca este año en EE. UU. y sus territorios, según el Servicio Nacional de Meteorología.

More than Bermuda, Ernesto will pass close to Atlantic Canada early next week and potentially bring some rain, wind and rough seas.

interrupciones persistentes después de Ernesto

El centro de Ernesto nunca tocó tierra en Puerto Rico ni en las Islas Vírgenes de EE. UU., pero sus fuertes vientos aún dejaron sin electricidad a cientos de miles de personas en total.

En Puerto Rico, aproximadamente la mitad de todos los clientes de la isla estuvieron sin electricidad en algún momento del miércoles, según LUMA Energy, la empresa privada que opera la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. Para el jueves por la mañana, más de 400,000 personas seguían a oscuras.

En las Islas Vírgenes de EE. UU., aproximadamente 29,000 clientes estaban sin electricidad el jueves por la mañana, la mitad de los clientes rastreados de la isla, según PowerOutage.us.

Las lluvias torrenciales empaparon las Islas Vírgenes tarde el martes y el miércoles. Más de media pulgada de lluvia cayó en gran parte de Puerto Rico y causó inundaciones repentinas generalizadas. Algunos lugares registraron casi una pulgada de lluvia de Ernesto: más de 10 pulgadas de lluvia cayeron en el pueblo montañoso de Barranquitas en un período de 24 horas, según un informe preliminar del servicio meteorológico, mientras que Villalba registró alrededor de 9.5 pulgadas.

Un vehículo recorre una carretera inundada en Dorado, Puerto Rico, tarde el miércoles por la tarde. Las intensas lluvias y las inundaciones hicieron que varios ríos se desbordaran en Puerto Rico e interrumpieran los procesos de filtrado de agua en varias plantas de procesamiento de agua en diferentes grados, según la autoridad de agua de la isla.

A medida que Ernesto se alejó unos pocos cientos de millas de Puerto Rico el miércoles por la noche, los problemas de agua empeoraron. Más de 300,000 clientes de agua —aproximadamente el 23% de los clientes totales— estaban sin agua potable el jueves por la mañana, según el sistema de portal de emergencia de la isla.

Las condiciones meteorológicas durante el acercamiento de Ernesto estarán influidas por el problema persistente de la contaminación de los combustibles fósiles, lo que lleva a más frecuentes casos de aguas del Atlántico extremadamente cálidas. A pesar de que Ernesto no tocó tierra, el huracán generará corrientes de resaca peligrosas en la costa este de EE. UU., lo que representa un riesgo para los bañistas.

