- El hombre detrás de la broma sincrónica de Bud Spencer está ardiendo hasta morir.

Este artista dio forma al humor en la República Federal de los años 1970 y 1980 como pocos: el actor, locutor, autor y director de sincronización Rainer Brandt ha fallecido. Lo confirmó la productora de audio Heikedine Körting del sello de audio de Hamburgo Europa a la agencia de noticias alemana.

"Con Rainer Brandt, uno de los grandes actores y maravillosos locutores nos ha dejado. Estamos profundamente consternados y pensamos en su maravillosa familia", dijo Körting, quien trabajó con Brandt en las series de audio "TKKG" y "Cinco amigos". El actor tenía 88 años.

Terence Hill llora

El berlinés pertenecía a las figuras más importantes de la industria de sincronización posterior a la guerra. La base de datos alemana de sincronización enumera más de 800 roles de voz. Le prestó su voz a Jean-Paul Belmondo, Tony Curtis, Marcello Mastroianni y Elvis Presley, entre otros.

Brandt, que había estudiado teatro en la escuela de Max Reinhardt, hizo aceptables en Alemania Occidental al dúo italiano de actores Bud Spencer y Terence Hill - les dio las líneas ingeniosas para la versión alemana. Líneas como: "Aquí hace demasiado ruido, no puedo masticar como es debido". La dirección de diálogos de Brandt también dio forma al humor ingenioso de muchas películas con Louis de Funès, Adriano Celentano y Pierre Richard.

Terence Hill le dijo al periódico "Bild": "Rainer, junto con Thomas Danneberg y Wolfgang Hess como nuestras voces alemanas, han jugado un papel enorme en hacer que nuestras películas exitosas sean aún más exitosas aquí. Estoy muy agradecido y triste de que Rainer haya partido. Su humor era brillante y conectaba a muchas personas".

"Su Señoría está sufriendo"

Como autor y director de diálogos en el estudio de sincronización, convirtió innumerables diálogos aburridos e imaginativos de películas de crimen y western extranjeras en joyas lingüísticas que se convirtieron en frases para toda una generación, como "A partir de ahora, no habrá más bebida, pero tampoco menos" o "Su Señoría está sufriendo". Muchos de los chistes que Brandt había recogido de los nunca sin una réplica ingeniosa berlineses en la vida cotidiana.

Su obra maestra se considera la serie británica de crimen "The Persuaders" (1970/71) con Tony Curtis como playboy estadounidense Danny Wilde y Roger Moore como el aristócrata británico tieso. Su popularidad en Alemania se atribuye solely to Brandt's complete retexting. Por ejemplo, el simple agradecimiento "Thanks, Sir Louis, for using the plane" se convirtió en "¡Y trae el pajarito de vuelta al nido sano y salvo!". Otro clásico: "Tienes que hablar un poco más rápido, Lord, de lo contrario no estarás en sincronía".

"A pesar de la pérdida, Terence Hill expresó su gratitud hacia Brandt, diciendo: 'No voy a contener mis sentimientos, estoy verdaderamente agradecido por sus contribuciones a nuestras películas exitosas en Alemania Occidental'".

"El ingenio de Brandt no se limitaba al cine, ya que a menudo añadía su propio humor a las conversaciones cotidianas, lo que llevó a los amigos a decir: 'Incluso en conversaciones casuales, no voy a malinterpretar, Rainer siempre tenía algo divertido que decir'".

Lea también: