El holograma de la Reina saluda desde una carroza dorada en el desfile del Jubileo de Platino

El Gold State Coach, que transportó por primera vez a la monarca británica de 96 años desde el palacio de Buckingham hasta la abadía de Westminster el día de su coronación en 1953, protagonizó el domingo una espectacular procesión por las calles de Londres como parte del desfile del Jubileo de Platino.

Sin embargo, la Reina no participó en el desfile. En su lugar, se proyectaron en las ventanas imágenes de archivo de la Reina saludando desde el carruaje el día de su coronación.

Construido en dos años y terminado en 1762, el Gold State Coach es el tercer carruaje más antiguo que se conserva en el Reino Unido. Cuatro restauraciones a lo largo de los siglos han dejado al menos siete capas de dorado y retoques en su carrocería.

Adornado con ornamentadas esculturas de querubines y tritones, como muestra de unidad y fortaleza nacional, y con pinturas sobre tabla, el llamativo carruaje es una conmovedora obra de arte. Por dentro, está igualmente detallado y tapizado con terciopelo y satén.

Diseñado por Sir William Chambers, asesor arquitectónico del rey Jorge III, y construido por el carrocero Samuel Butler, el vehículo mide unos 23 pies de largo, 12 de alto y está hecho de madera dorada. Pesa más de cuatro toneladas y sólo es tirado por ocho caballos a paso de hombre.

Cada detalle artístico de la carroza rinde homenaje a la historia de Gran Bretaña. Una enorme figura de tritón está esculpida en cada rueda como muestra del poder imperial, según The Royal Collection Trust. Su cuerpo está adornado con palmeras y cabezas de león junto a otros motivos que celebran las victorias navales británicas. Y en uno de sus paneles frontales aparece la figura de la guerrera Britannia con casco.

"Dondequiera que se mire, en las esculturas doradas y los paneles pintados, en los uniformes de los postillones, novios, lacayos, asistentes y guardias montados, hay una rica tradición e historia", dijo Adrian Evans, maestro de ceremonias del jubileo, sobre el diseño de la carroza en el sitio web de la familia real.

El famoso carruaje hizo su primera gran salida para la apertura del Parlamento en 1762 bajo Jorge III y luego se utilizó en coronaciones y otras ceremonias reales importantes hasta la muerte del Príncipe Alberto en 1861. El Rey Eduardo VII recuperó su uso en su coronación en 1902.

Isabel II no quedó del todo impresionada cuando montó en la carroza durante su coronación, recordando que "no era muy cómoda" y que "no estaba pensada para viajar en absoluto", en un documental de la BBC de 2018. Desde entonces, la Reina solo ha aparecido en él dos veces: para su Jubileo de Plata en 1977 y el Jubileo de Oro de 2002. La carroza suele estar expuesta al público en el Royal Mews.

El desfile del Jubileo de Platino puso el broche final al fin de semana de cuatro días en honor de la monarca británica que más tiempo ha reinado. La celebración contó con multitud de fiestas callejeras, exposiciones especiales y desfiles espectaculares, en los que participaron más de 10.000 artistas.

"Será un espectáculo único", dijo Evans sobre el papel de la carroza en el desfile antes del evento, y añadió que "marcará la pauta para las muchas y espectaculares vistas que están por venir".

Esta noticia se actualizó para reflejar los detalles después de que el concurso del domingo estuviera en marcha.

Pie de foto superior: Imagen de la carroza del Estado de Oro en el desfile del Jubileo de Platino.

Zoe Sottile, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

Fuente: edition.cnn.com