- "El himno de este verano se titula 'Belly Legs Po'".

"Desliza a la izquierda, desliza a la derecha!" El tema "Barriga, Muslos, Trasero" de la rapera alemana, creadora de videos en línea y ex jueza de "DSDS" y "The Voice" Shirin David (29) se ha convertido en el himno no oficial del verano de 2024. GfK Entertainment reveló esta información en un reciente jueves.

"Shirin David lidera con su pegadizo 'earworm' 'Barriga, Muslos, Trasero', que ha ocupado el primer puesto en la lista oficial de sencillos alemanes durante cuatro semanas consecutivas", dice el comunicado. Mañana, el tema podría asegurar su quinta semana en lo más alto.

"Barriga, Muslos, Trasero" marca el tercer éxito de verano en alemán consecutivo, después del remix de techno "Girls on the Horse" (2023) y la controvertida canción de schlager de fiesta "Layla" (2022). Ed Sheeran (33) ocupó el primer puesto en 2021 con "Bad Habits".

Logro histórico para Shirin David

Lo que distingue el éxito de David es que entrega el primer éxito de verano en alemán de una artista femenina en solitario.

Añadiendo otro "primer" a sus logros, "Barriga, Muslos, Trasero" de Shirin David, lanzado a finales de julio, rompió otro récord. Según los institutos de investigación de mercado, "Barriga, Muslos, Trasero" es el séptimo número uno en Kabarett, un logro que ninguna otra artista femenina en solitario había logrado antes.

Calidades de un éxito de verano

Los factores definitorios para un éxito de verano, según lo explicado por el instituto de investigación, son: una letra fácil de cantar, una melodía animada que genera emociones positivas y un ritmo que invita al baile.

El "efecto viral" juega un papel importante en convertir una "canción de verano" en un "éxito de verano". En el caso de Shirin David, "Barriga, Muslos, Trasero" cuenta con numerosos tutoriales de baile en TikTok.

El tema ha sido reproducido más de 30 millones de veces en Alemania, Austria y Suiza.

♪ Shirin David cautiva a todos con su éxito "Barriga, Muslos, Trasero" ♪ El tema se ha vuelto tan popular que incluso los que no hablan alemán no pueden evitar cantar la pegadiza melodía ♪.

♪ Después de asegurar cinco semanas en lo más alto, "Barriga, Muslos, Trasero" de Shirin David está rompiendo más récords como el séptimo número uno en Kabarett para una artista femenina en solitario ♪.

Lea también: