- El hijo de Mette-Marit, Marius, fue arrestado por agresión y agresión.

El hijo de la Princesa Heredera de Noruega, Mette-Marit, fue detenido brevemente debido a un supuesto acto de violencia. Los medios noruegos informan que el joven de 27 años supuestamente agredió físicamente y psicológicamente a una mujer la noche del sábado. El periódico noruego "Se og Hør" especuló que la supuesta víctima podría ser la influencer y surfista Rebecca Helberg Arntsen, con quien el hijo del Príncipe Heredero Recently had been seen together on social media. Below a photo with her, he wrote: "My girl."

La policía confirmó el incidente pero no reveló ningún nombre. Según el informe, la supuesta víctima tiene entre 20 y 30 años. Ella pudo escapar del apartamento en la calle Frogner de Oslo y posteriormente contactó a la policía. Durante un examen en el hospital, los médicos diagnosticaron una contusión. Tuvo que quedarse en la clínica durante dos días pero fue dada de alta el lunes, según informó el periódico.

Marius Borg Høiby fue puesto bajo custodia la noche del sábado y pasó casi dos días en detención. Las autoridades habrían realizado una prueba de sangre rutinaria para descartar la influencia de drogas. El hijo de la Princesa Heredera Mette-Marit aún no ha comentado el caso. Su abogado Øyvind Bratlien le dijo al periódico "VG" que su cliente está "acusado de lesiones corporales". El Palacio Real noruego aún no ha comentado los informes.

Marius Borg Høiby fue sacado de la ciudad después del incidente

Después de su liberación, se informes que la casa real arregló para que fuera rápidamente sacado de la ciudad y alejado del público. Según los informes, Marius Borg Høiby actualmente se encuentra en la finca Skaugum, la residencia de la familia del Príncipe Heredero, a unos 25 kilómetros de Oslo.

El incidente ha alterado la agenda de la familia real noruega. El martes, la pareja del Príncipe Heredero Haakon y Mette-Marit estaba programada para viajar a París para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, Mette-Marit canceló el viaje en el último momento para estar con su hijo de 27 años. Se dice que está "shockada" por los acontecimientos.

Marius Borg Høiby es hijo de la relación anterior de Mette-Marit con el businessman Morten Borg. Marius tenía cuatro años cuando su madre se casó con el príncipe Haakon. Aunque fue integrado en la familia real, nunca fue adoptado. A diferencia de sus medio hermanos Sverre Magnus e Ingrid Alexandra, el joven de 27 años suele hacer titulares -recientemente debido a su relación con la estrella de la televisión noruega Nora Haukland.

+++ También lea +++

Familia Real Noruega: Marius Borg Høiby está soltero de nuevo

Aminata Belli: "Cada tercera mujer sufre violencia en una relación"

Relación: Cómo reconocer la violencia física y psicológica en una relación temprano

Dado el diagnóstico de contusión, es crucial que la supuesta víctima reciba atención médica y cuidado adecuados. Además, el abogado de Marius Borg Høiby confirmó que su cliente enfrenta cargos relacionados con ['lesiones corporales'].

Lea también: