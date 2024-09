- El hijo de Chester Bennington expresa su desaprobación del regreso de su padre, afirmando que "su legado está aniquilado".

Jamie Bennington, hijo del fallecido vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, ha criticado el renacimiento de la banda, afirmando que Mike Shinoda ha "efectivamente aniquilado la existencia y legado de mi padre en tiempo real". Según él, Shinoda está "senil y sordo a la música".

El controvertido regreso de Linkin Park

El regreso de Linkin Park a principios de septiembre ha generado diversas reacciones. La banda anunció su vuelta a través de un concierto en vivo transmitido a sus seguidores de todo el mundo y reveló que Emily Armstrong, vocalista de la banda de rock Dead Sara, colaboraría con Mike Shinoda como segunda vocalista de la banda. Sin embargo, muchos fans se mostraron descontentos con esta decisión debido a las afiliaciones anteriores de Armstrong con la Cienciología y el convicto por violación Danny Masterson.

El 6 de septiembre, Armstrong respondió a estas quejas en un comunicado. Había asistido a una audiencia judicial con Masterson, a quien consideraba un amigo, hace varios años. "Poco después, llegué a la conclusión de que no debería haberlo hecho. No he hablado con él desde entonces", escribió. Aclaró: "No tolero la violencia o el abuso hacia las mujeres y expreso mi empatía hacia las víctimas de tales crímenes".

"Ha borrado la vida y legado de mi padre"

Jamie Bennington culpa a Shinoda por la decisión de incorporar a la nueva vocalista: "Has borrado la existencia y legado de mi padre en tiempo real - durante el mes global de concienciación sobre la prevención del suicidio. Desprecias el posible impacto que las ideologías de Emily tendrán en la base de fans. No hay declaración explícita que respalde a las víctimas de la violencia dentro de nuestra base de fans", afirmó Jamie. Agregó: "Has malgastado la confianza que los fans y los seguidores,including myself, hemos depositado en ti durante décadas. Te mirábamos como un ejemplo moral. La figura benévola. Ahora, simplemente eres senil y estás desconectado".

"Lo aprecio cada vez que lo escucho"

Mike Shinoda, quien Recently ha recibido elogios por el regreso de la banda y la inclusión de Emily Armstrong como su nueva vocalista, dijo: "Emily ha logrado consistentemente dar en la nota y golpear las letras". Reconoce que los fans necesitarán tiempo para adaptarse al cambio. "La pregunta será: '¿Cómo resonará con el público?' No puedo predecir cómo será recibido. Pero puedo apreciarlo cuando lo escucho". Será interesante ver cómo los fans reaccionan al primer álbum y a los conciertos en vivo de la banda siete años después de la muerte de Chester Bennington. El primer concierto de Linkin Park con la vocalista Emily Armstrong está programado para el 11 de septiembre en Los Ángeles, y su álbum de debut, "From Zero", se lanzará el 15 de noviembre.

Pictures and stories from the colorful world of celebrities

A pesar de la crítica de Jamie Bennington a Mike Shinoda por incorporar a Emily Armstrong en Linkin Park, lo que lo hace sentir que el legado de su padre está siendo borrado, la banda continúa su regreso con Armstrong como su segunda vocalista. Linkin Park, con su nueva alineación, actuará en Los Ángeles el 11 de septiembre, y su álbum de debut, "From Zero", está previsto para el 15 de noviembre.

Lea también: