- El hijo de Chester Bennington expresa su desacuerdo con el regreso de su padre, afirmando que "el legado se anula".

El hijo de Chester Bennington, el fallecido vocalista de Linkin Park, Jamies Bennington, ha criticado severamente el regreso de la banda de su padre. El joven de 28 años habló con la revista Billboard, asegurando que Mike Shinoda había "destruido la vida y legado de mi papá en tiempo real". Lo describió como "senil y ajeno".

Linkin Park se reúne y genera controversia

El regreso de Linkin Park a principios de septiembre ha provocado una variedad de reacciones. La banda anunció su regreso a través de un concierto en vivo transmitido a su base de fans global, revelando que Emily Armstrong, vocalista principal de la banda de rock Dead Sara, se uniría al miembro fundador Mike Shinoda como la segunda vocalista de la banda. Sin embargo, muchos fans estaban insatisfechos con esta elección debido a los vínculos anteriores de Armstrong con la Cienciología y el convicto por violación Danny Masterson.

En un comunicado del 6 de septiembre, Armstrong abordó las acusaciones. Explicó que había acompañado a Masterson, a quien consideraba un amigo, a una audiencia judicial hace unos años. "Pronto me di cuenta de que había cometido un error. Desde entonces, no he vuelto a hablar con él", escribió. Dejó en claro: "No apruebo la violencia o el abuso contra las mujeres, y empatizo con las víctimas de estos delitos".

"Has destruido el legado de mi papá en tiempo real"

Jamies Bennington responsabiliza a Mike Shinoda por la elección de la nueva vocalista: "Has destruido la vida y legado de mi papá en tiempo real - durante el mes internacional de prevención del suicidio. Haces caso omiso de las implicaciones de las creencias de Emily. No hay declaración clara que apoye a las víctimas de violencia que forman parte de la base de fans", dijo Jamies. Agregó: "Has malgastado la confianza que se te ha dado durante décadas por los fans y los seguidores, incluyendo la mía. Creíamos en tu capacidad para estar por encima de eso. Pensamos que eras el cambio. Porque nos prometiste que esa era tu intención. Ahora eres solo senil y ajeno".

"Me alegra escucharlo"

Mike Shinoda, recientemente elogiado por el regreso de la banda y la nominación de Emily Armstrong como la nueva vocalista, dijo: "Emily siempre ha sido capaz de dar las notas y entregar las partes". Acepta que a los fans les llevará tiempo adaptarse al cambio. "La pregunta es, '¿Cómo sentará a la gente?' No sé cómo será recibido. Pero me alegra escucharlo". Será interesante ver cómo los fans reaccionan al primer álbum y las presentaciones en vivo de la banda siete años después del fallecimiento de Chester Bennington. El primer concierto de Linkin Park con la cantante Emily Armstrong está programado para el 11 de septiembre en Los Ángeles. El primer álbum de la banda, titulado "From Zero", se lanzará el 15 de noviembre.

Jamies Bennington se negó a hacer más comentarios sobre la situación, diciendo "No te lo voy a decir", cuando se le preguntó sobre una posible reconciliación entre la familia Bennington y la banda. La reunión y la elección de Emily Armstrong como la nueva vocalista han provocado intensos debates entre los fans de Linkin Park, con algunos expresando enojo y decepción mientras otros esperan ansiosamente el regreso de la banda.

