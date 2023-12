El heroico Embiid enmascarado vuelve a levantar a los 76ers para ganar el crucial tercer partido y los Mavericks acaban por fin con el gafe de los Suns

Tras recuperarse de una fractura orbital y un desgarro en el ligamento del pulgar, el jugador de 28 años superó los protocolos de conmoción cerebral apenas unas horas antes del crucial tercer partido entre los Philadelphia 76ers y los Miami Heat en las semifinales de la Conferencia Este.

Todo lo que faltaba era una capa de héroe, ya que Embiid anotó 18 puntos para ayudar a mantener vivos los sueños de playoffs de los 76ers con una victoria por 99-79 en el Wells Fargo Center.

Con 11 rebotes y una asistencia, los esfuerzos de Embiid ayudaron a los 76ers a distanciarse en el último cuarto para recortar la ventaja de los Heat a 2-1 en la serie al mejor de siete.

Tyrese Maxey lideró la anotación de los 76ers junto a Danny Green con 21 puntos, un total apropiado dado el regreso del candidato a MVP de su equipo - Embiid lleva el número 21.

"Me alegré mucho de ver el [dorsal] 21 colgado en el vestuario", dijo Maxey a los periodistas.

"Es un soldado. El pulgar, la máscara, la conmoción cerebral, la cara rota -hacerle parecer aún más feo ahora- es un hombre resistente, es el MVP por una razón".

"Sólo la atención que exige es genial para nosotros, y sólo un testimonio de su voluntad y de su deseo de ganar".

Lucha

El regreso del camerunés supuso la culminación de una rápida recuperación, ya que los 76ers no le dieron el alta hasta el viernes por la mañana.

Tras la derrota del miércoles en el Game 2, el entrenador de los 76ers, Doc Rivers, había dicho que Embiid tenía "muchos pasos que dar" antes de jugar algún papel en el Game 3.

"Fue una lucha", admitió Embiid. "Realmente por la conmoción cerebral y lidiar con un montón de síntomas, pero estoy contento de que se fue y estoy contento de que estoy de vuelta".

El regreso de Embiid subrayó una noche agridulce para Jimmy Butler, de los Miami Heat, que había dicho a principios de semana que quería ver regresar a la estrella de los 76ers para poder enfrentarse a su nominación personal al MVP.

El deseo de Butler se cumplió y estuvo a la altura del desafío contra su antiguo equipo con 33 puntos, nueve rebotes y dos asistencias, pero fue la principal luz en un ataque de los Heat totalmente apagado. Tyler Herro fue el segundo máximo anotador del equipo con 14 puntos, sin que nadie más alcanzara los dos dígitos.

Los Heat tendrán hasta el domingo para remediar sus problemas antes de volver al Wells Fargo Center para el cuarto partido.

"Añades a Joel a cualquier equipo; el juego, el informe de los ojeadores, cambia drásticamente", dijo Butler. "Ha sido así durante toda su carrera.

"Esa no es la razón por la que perdimos el partido -no recuperamos, le dimos la vuelta al balón, no conseguimos paradas, cometimos faltas, hubo muchas cosas que influyeron en eso-, pero él es una gran parte de ello".

Contraatacar

Mientras tanto, en las semifinales del Oeste, los Dallas Mavericks pusieron fin a una racha de 11 derrotas consecutivas ante los Phoenix Suns y se metieron de nuevo en la serie con una victoria por 103-94.

El dúo dinámico de los Mavericks, Jalen Brunson y Luka Doncic, deslumbró con 28 y 26 puntos respectivamente. Doncic se quedó a las puertas de un triple-doble con 13 rebotes y nueve asistencias, continuando con su brillante racha en los playoffs.

El esloveno es el séptimo jugador en la historia de la NBA que promedia 35 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en los tres primeros partidos de una serie, según ESPN Stats and Info.

"Energía, tío, creo que la energía era una locura", dijo Doncic. "Este público nos pone en marcha, el público estuvo increíble todo el partido.

"La energía y la ejecución fueron mejores, confiamos en nosotros mismos, y eso es lo que tenemos que hacer cada partido.

"Creemos, tienen que ganar cuatro, así que aún no ha terminado", añadió Doncic.

Después de haber tenido problemas para controlar al eterno Chris Paul de los Suns en el segundo partido, una agresiva actuación defensiva de los Mavericks estropeó el cumpleaños del jugador de 37 años, forzando a Paul a cometer siete pérdidas de balón en el ecuador del partido.

"Tuve la sensación de que los siete eran consecutivos", dijo Paul. "Si no pierdo el balón así, siento que es un partido diferente".

Los 19 puntos de Jae Crowder lideraron la anotación de los Suns, que tendrán la oportunidad de cerrar la serie de vuelta en Phoenix si se recuperan con la victoria para hacer un 3-1 el domingo para el cuarto partido.

Fuente: edition.cnn.com