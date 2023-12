El hermano de Chris Rock, Kenny, dice que la bofetada 'le corroe'

En una entrevista concedida a Los Angeles Times, Kenny Rock habló de lo que sintió cuando Will Smith abofeteó a su hermano en los Oscar.

"Me corroe verlo una y otra vez, porque has visto cómo atacaban a un ser querido y no puedes hacer nada al respecto", dijo Kenny Rock al Times. "Cada vez que veo los vídeos, es como una interpretación que se repite una y otra vez en mi cabeza".

"Mi hermano no era ninguna amenaza para él y tú simplemente no le respetaste en ese momento", añadió. "Le menospreciaste delante de millones de personas que ven el programa".

Smith atacó a Chris Rock después de que éste bromeara sobre el corte de pelo de su mujer, Jada Pinkett Smith.

Pinkett Smith sufre pérdida de pelo debido a la alopecia.

Kenny Rock dijo que su hermano desconocía su estado de salud y declaró al Times que le gustaría que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas retirara el Oscar al mejor actor que Smith ganó esa noche por su interpretación en "El rey Ricardo".

Días después de los Oscar, la Academia anunció que había "iniciado un procedimiento disciplinario" contra Smith.

Smith dimitió posteriormente de la Academia.

David Rubin, presidente de la Academia, dijo en un comunicado que el grupo "seguirá adelante con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de las Normas de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la junta programada para el 18 de abril."

Otro de los hermanos de Rock, el cómico Tony Rock, también se ha pronunciado en apoyo de su hermano.

Chris Rock dijo durante un programa de comedia días después del incidente que todavía estaba "procesando" lo ocurrido y que planea hablar sobre ello más adelante.

Chloe Melas y Brian Stelter de CNN han contribuido a este reportaje.

Fuente: edition.cnn.com