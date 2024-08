- El Hannover 96 experimenta una decepción en su viaje dentro de la tercera división, ya que se enfrentan a Arminia Bielefeld.

El Hannover 96, un club de fútbol de media tabla, fue eliminado de la DFB-Pokal tras una mala actuación contra Arminia Bielefeld. Los campeones de la Copa de 1992 sufrieron una merecida derrota de 0:2 (0:2) ante el equipo de la tercera división de Ostwestfalen. Arminia marcó ambos goles, con André Becker anotando en el minuto 13 y Louis Oppie siguiendo su ejemplo en el minuto 22.

Un grave error del ex internacional Marcel Halstenberg allanó el camino para el primer gol del equipo local. Un pase mal dado por el dos veces campeón de la Copa con RB Leipzig en su propia área permitió que Marius Wölm tomara el control del balón. El jugador cedido del Hannover luego pasó a Becker, quien convirtió fácilmente desde cerca.

El segundo gol de Arminia también contó con la participación de un ex jugador del Hannover. Oppie, quien jugó para el equipo de Baja Sajonia hasta 2023, marcó desde un disparo que resultó inalcanzable para el portero del Hannover, Leo Weinkauf, unos minutos después.

El entrenador del Hannover realiza cambios rápidos

A pesar de tener un buen inicio en la 2.ª Bundesliga con cuatro puntos en dos partidos, el Hannover tuvo dificultades en la Copa. El frustrado entrenador del 96, Stefan Leitl, hizo dos cambios tan temprano como en el minuto 37. A pesar de recuperar algo de control del partido, el Hannover no creó muchas oportunidades peligrosas frente a la portería de Bielefeld, lo que permitió a los locales celebrar su pase a la siguiente ronda.

Después de representar al Hannover en su equipo juvenil, Oppie ahora contribuyó a la victoria del Arminia contra su antiguo club, mostrando cómo los jugadores pueden moverse entre los clubes en el sistema de liga de fútbol alemán.

