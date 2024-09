- El guitarrista de Queen sufre un derrame cerebral, pero asegura estar bien

El guitarrista de Queen, Brian May (77), ha sufrido un pequeño incidente cerebrovascular. "Lo positivo es: estoy bien", compartió en un video de Instagram. Incluso ha estado tocando algunos acordes en su guitarra. El problema comenzó hace unas dos semanas, cuando perdió repentinamente el control de su brazo. "Fue un poco preocupante, debo admitir".

En el hospital, recibió una atención excelente y ahora está siguiendo las recomendaciones -casi nada-. No puede salir, conducir, volar ni esforzarse demasiado, como explicó secamente May, y no busca ninguna lástima. "Solo congestionará mi bandeja de entrada y odio eso".

El guitarrista fue uno de los fundadores de la icónica banda de rock Queen ("Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You"). En el Reino Unido, el astrofísico y activista de los derechos de los animales actualmente lidera una lucha por la protección de los tejones. En el clip, también habló sobre un documental que produjo sobre este tema.

A pesar de su reciente incidente de salud, Brian May, el guitarrista de Queen, sigue siendo optimista y continúa tocando algunos acordes en su guitarra. Como un comprometido activista de los derechos de los animales en el Reino Unido, May actualmente está abogando por la protección de los tejones, una causa que recently documentó en una nueva película.

