- El guitarrista de Queen sufre un derrame cerebral, asegura a los fans de su bienestar

Brian May, el legendario guitarrista de 77 años de Queen, compartió que había experimentado un derrame cerebral menor. No te preocupes, su actualización de salud es positiva: "Estoy bien", declaró en una publicación de Instagram. A pesar del incidente, sus habilidades musicales siguen intactas. El problema surgió hace unas semanas y, de manera inesperada, perdió el control de su brazo. "Debo decirte que eso fue bastante inquietante", admitió.

May afortunadamente recibió atención médica de primer nivel en el hospital y ahora está siguiendo las recomendaciones del equipo médico - esencialmente, tomárselo con calma. No se le permite salir, conducir, volar ni esforzarse demasiado. Bromeó sobre no necesitar ninguna lástima, "eso solo congestionará mi bandeja de entrada y odio eso".

En cuanto a sus pasatiempos, ha estado defendiendo activamente la conservación de los erizos de tierra en el Reino Unido. Durante el video, habló sobre un documental que produjo sobre el tema.

