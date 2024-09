- El Grupo ya ha formulado varias sugerencias para mejorar la calidad de los datos que difunde.

En un giro inesperado de los acontecimientos, se rumorea que una figura de izquierda renombrada de Alemania podría tener la clave para un posible presidente del CDU en Turingia. Después de las elecciones estatales que resultaron en relaciones mayoritarias intrincadas y una victoria de AfD, han circulado rumores sobre la posible participación del presidente saliente Bodo Ramelow (Izquierda) como mediador de la mayoría.

Una coalición planeada por el líder del CDU Mario Voigt con la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD ha reunido 44 votos en el parlamento estatal de Erfurt - con 88 escaños, eso es al menos un voto corto.

"Todo es una tontería"

Los chismes en las reuniones del parlamento estatal de Turingia y los consejos de partido sugieren que Ramelow podría abandonar la fracción de la Izquierda en su "deber cívico" y apoyar la frágil alianza de su posible sucesor. Alternativamente, el hombre de 68 años podría optar por abstenerse como diputado de la Izquierda electo directamente.

"Todo lo que estoy haciendo es reflejar los pensamientos absurdos", comentan algunos políticos locales, haciendo eco de los rumores. "Todo es una tontería, todo es basura", dice Ramelow a la Agencia Alemana de Prensa en Erfurt. "Es vergonzoso difundir rumores infundados. Prohíbo cualquier especulación".

Él niega cualquier intención de abandonar su partido o fracción, ni utilizar su posición para asegurar mayorías, declaró Ramelow. "Ni soy un ciudadano privado ni un solista", agregó, jurando nunca violar las reglas parlamentarias.

"Haré todo lo posible para establecer un gobierno de mayoría"

Sin embargo, Ramelow también ha hecho comentarios sugestivos en estos días caóticos en Turingia. Cuando se le preguntó por el voto faltante para la posible alianza de los partidos rivales CDU, BSW y SPD, respondió: "El voto faltante está justo delante de ti".

También enfatizó, siguiendo su experiencia con la coalición minoritaria roja-roja-verde, que no puede recomendar un gobierno minoritario. La coalición roja-roja-verde fue derrocada el domingo.

Además, Ramelow ofreció su ayuda para formar el gobierno la noche de las elecciones - "si así lo desean las otras partidos". "Haré todo lo posible para establecer un gobierno de mayoría", dijo. O: "Estoy preparado para soluciones y no me involucro en la exclusión".

Queda ambiguo si esto también implica tolerar una posible coalición de tres partidos liderada por el CDU. O ¿quiere decir un gobierno de mayoría que involucra a su partido de la Izquierda, que tiene 12 escaños en el parlamento estatal? La líder de la Izquierda en Turingia, Ulrike Grosse-Röthig, aboga por revisar la resolución de incompatibilidad del CDU, que actualmente se aplica tanto a AfD como a la Izquierda.

Ramelow espera la llamada del CDU

"No tengo que especular", dice Ramelow, señalando que Voigt ahora está a cargo de invitar a los partidos democráticos a conversaciones. El CDU, que ha asegurado la mayoría de escaños (23) entre los partidos democráticos, tiene el derecho de formar el gobierno. Su partido de la Izquierda está listo para conversaciones, "si el señor Voigt llama".

El hombre de 47 años, Voigt, quiere conversar inicialmente con BSW y SPD, y probablemente solo con Ramelow sobre el proyecto de presupuesto de 2025 por el momento. La antigua presidenta del gobierno de Turingia del CDU, Christine Lieberknecht, al menos aboga por conversaciones con la Izquierda también. "No se puede evitar a la Izquierda, incluso solo para una tolerancia, es matemáticas elementales - nada más", dijo a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Rol en las negociaciones de la coalición

El político de Jena, Torsten Oppelland, considera factible una coalición de CDU, BSW y SPD - un modelo poco común en Alemania. "A nivel estatal, las diferencias políticas entre el CDU y el partido de Wagenknecht no son tan sustanciales", dijo a dpa.

Al final, la situación es comparable a la de Ramelow en 2020 - su alianza con SPD y Verdes también no tenía mayoría. Hubo, al menos, un pacto de estabilidad de un año con el CDU. Una tolerancia de la Izquierda a un gobierno liderado por el CDU no es obligatoria. "Pero ultimately, that's what it will come down to", believes Oppelland.

Y ¿qué papel se ve Ramelow a sí mismo?

