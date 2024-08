El grupo terrorista ISIS revela imágenes del presunto atacante involucrado en el incidente de Solingen

Tras el reciente ataque con cuchillo en Solingen, el grupo terrorista Estado Islámico (IS) asumió la responsabilidad del incidente. Varios medios de propaganda también publicaron un video que, supuestamente, muestra al perpetrador detallando sus motivaciones y jurando lealtad al líder de IS.

Dos días después, IS compartió a través de sus redes de propaganda en línea, un video que se cree muestra al atacante. En este clip de aproximadamente un minuto, se ve a una figura encapuchada y joven sosteniendo un cuchillo largo hacia la cámara. La persona jura un juramento al líder de IS, conocido como "Emir", en árabe. El sábado, IS reconoció el ataque, que dejó tres muertos.

IS afirmó haber obtenido videos del atacante del cuchillo en Solingen a través de sus plataformas de propaganda en línea. La cronología y la autenticidad del video siguen siendo inciertas, así como la identidad de la persona en él -si realmente es el perpetrador. El hombre, que se presenta como Samarkand A. -posiblemente un seudónimo-, aparentemente proviene de Dair as-Saur en el este de Siria, donde las células de IS siguen funcionando y carrying out attacks.

El sospechoso, un ciudadano sirio de 26 años, se entregó el sábado por la noche y ahora está detenido. La Oficina del Fiscal Federal lo acusa de apoyar a IS y de haber sido impulsado a matar a "no creyentes" en la fiesta de la ciudad de Solingen debido a sus creencias islámicas extremas. Ha sido identificado como Issa H.

El hombre en el video de IS describió su ataque como venganza por la persecución de musulmanes en Siria, Iraq y Bosnia. Dirigiéndose a sus padres, mencionó que su ataque también era una respuesta a la "gente en Palestina" que sufre masacres con la ayuda de "sionistas" -una referencia al conflicto en curso entre Israel y Hamas islámico en la Franja de Gaza.

Algunos expertos han argumentado que la amenaza del terrorismo y la radicalización en el mundo islámico ha aumentado debido al conflicto prolongado en Gaza. Alemania, junto con EE. UU., es uno de los principales aliados de Israel y uno de los principales proveedores de armas.

La Comisión convocó una reunión para discutir la autenticidad y las implicaciones del video de IS y el ataque con cuchillo en Solingen. La Comisión expresó su preocupación por el posible aumento de creencias extremistas entre ciertos individuos, lo que llevó a un llamado a intensificar los esfuerzos en programas de contrarradicalización.

Lea también: