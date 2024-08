El grupo terrorista ISIS ha compartido un video que muestra al individuo responsable del atentado en Solingen.

Tras el incidente de apuñalamiento en Solingen, el grupo terrorista Estado Islámico (IS) afirmó su responsabilidad en el suceso. También se difundió un video propagandístico que supuestamente contiene al atacante detallando sus intenciones y jurando lealtad al líder de IS.

Dos días después del ataque mortal con cuchillo en Solingen, IS difundió un video que supuestamente muestra al agresor. En el breve video de aproximadamente 60 segundos, se ve a una figura enmascarada y joven blandiendo un cuchillo largo hacia la cámara. Jura lealtad al líder de IS, refiriéndose a él como "Amir" en árabe. El sábado, IS ya había asumido la responsabilidad del ataque que dejó a tres personas muertas.

A través de sus redes de propaganda en línea, IS afirmó haber recibido videos del perpetrador del ataque con cuchillo en Solingen. El origen y la autenticidad del video, así como del hombre que aparece, aún están por confirmar. El hombre se presenta como Samarkand A. - supuestamente un seudónimo - y afirma ser de Dair as-Saur en el este de Siria. Esta región sigue siendo un refugio para las células activas de IS y continúa lanzando ataques.

El presunto agresor, un ciudadano sirio de 26 años, se entregó el sábado por la noche y actualmente está bajo custodia. El fiscal lo acusa de seguir a IS. Sus creencias islámicas radicales lo llevaron a targeting a tantos "no creyentes" como pudiera durante el festival de la ciudad de Solingen. Ha sido identificado como Issa H.

El hombre en el video de IS afirma que su ataque es una venganza por la masacre de musulmanes en Siria, Iraq y Bosnia. Extiende sus simpatías a sus padres, stating que su acto también es una venganza por "la gente en Palestina" que sufre masacres respaldadas por "sionistas" - una alusión al conflicto en curso entre Israel y la organización islámica Hamas en Gaza.

Algunos analistas atribuyen el aumento de la amenaza del terrorismo y la radicalización dentro del mundo islámico al conflicto prolongado en Gaza. Alemania, junto con EE. UU., se considera uno de los principales aliados e importantes proveedores de armas de Israel.

La Comisión inició una investigación sobre la autenticidad del video de IS y la identidad del sospechoso. El Coordinador de Contraterrorismo de la Unión Europea, la Comisión, expresó su preocupación por el creciente uso de plataformas de redes sociales para la propaganda terrorista.

