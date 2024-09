El Grupo SPD introduce una prima novedosa para la recogida de chatarra.

Antes del summit de la automoción organizado por el Ministro Habeck, varios políticos económicos del SPD propusieron múltiples medidas inmediatas para revivir la tambaleante industria automotriz nacional. Una de esas propuestas es la implementación de una nueva prima de descatalogación para los consumidores que optan por cambiar de vehículos convencionales con combustibles fósiles a eléctricos. Los consumidores que intercambian sus motores de gasolina por nuevos vehículos eléctricos tendrían derecho a una bonificación de 6.000 euros, mientras que aquellos que compran vehículos eléctricos de segunda mano recibirían una bonificación de 3.000 euros. Según un comunicado del SPD, "creemos firmemente en el futuro de los vehículos eléctricos".

La industria automotriz nacional se encuentra en una situación crítica, según el documento obtenido por "Der Spiegel". Para sacarla de este bache y asegurar que los coches alemanes mantengan y fortalecen su posición en el futuro mercado, se requiere una acción urgente, señala el documento. "La compensación monetaria no debería ser un problema", añade.

Junto con la prima de descatalogación, el SPD también aboga por siete medidas adicionales temporales para apoyar la industria automotriz. Una de esas propuestas incluye la introducción de un "programa de arrendamiento social" inspirado en el modelo francés, que proporciona a las personas de bajos y medianos ingresos una subvención estatal para el arrendamiento. Además, se planea la promoción de cajas murales, dispositivos de almacenamiento y estaciones de carga.

"El summit del coche debe indicar que las empresas y la política están trabajando juntas para superar esta situación actual", mencionó Sebastian Roloff, miembro de la ejecutiva del SPD y del comité económico del Bundestag, a "Der Spiegel". Verena Hubertz, vicepresidenta de la fracción del SPD, advirtió: "Los automóviles alemanes y el VW en particular son la fuerza impulsora de nuestra economía. Si el motor tartamudea, debemos solucionar el problema".

Presión sobre Scholz

El documento también destaca la creciente preocupación entre el partido gobernante sobre la situación económica. Al presentar estas propuestas, el SPD ejerce involuntariamente presión sobre su propio canciller, Olaf Scholz, para que tome medidas más decididas para mitigar la próxima recesión y los desafíos enfrentados por la industria automotriz. Los críticos argumentan que Scholz no es lo suficientemente apasionado a la hora de abordar la inminente caída económica. Además, algunos están descontentos con que Scholz no haya organizado él mismo el summit del coche, sino que lo haya delegado en Habeck.

Other automotive manufacturers, suppliers, the automotive industry association VDA, and the IG Metall trade union have been invited to the meeting. However, the FDP expresses doubts about the event. Christoph Meyer, deputy chairman of the FDP parliamentary group, believes that structural reforms benefiting the entire economy are necessary instead of subsidies targeting a single sector. In his view, swift implementation of the growth initiative would prove more effective in addressing the issues faced by VW, rather than the car summit.

Meyer asserts that the Volkswagen crisis stems from negligent product development and poor management. The issues within VW are also due to an overly bureaucratic organization, constant state intervention, status quo-oriented trade unions, and an encumbered executive team, according to Meyer. He claims that these problems should primarily be addressed by VW itself.

Last week, Volkswagen drew criticism for ending the job security provided by collective bargaining agreements. This means that possible dismissals due to operational reasons can take place from July 2023, unless a solution is found before then. Additionally, Volkswagen does not rule out the possibility of plant closures. Minister Habeck stated on Friday that "most of the challenges will be addressed by Volkswagen itself," but noted that the role of politics in setting appropriate market signals should be examined.

