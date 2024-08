El grupo político georgiano dominante emite una advertencia de que podría prohibir a su contraparte de la oposición.

El gobierno autoritario de Georgia está considerando prohibir su principal partido de la oposición, el Movimiento Nacional Unido, después de las elecciones parlamentarias de octubre. Según el primer ministro Irakli Garibashvili, declarar al MNU inconstitucional es crucial para establecer un auténtico marco democrático en el país. Según los informes de los medios, esta medida requeriría que el Sueño Georgiano asegure una mayoría constitucional en las elecciones del 26 de octubre.

El Movimiento Nacional Unido es el partido respaldado por el ex presidente Mikheil Saakashvili, quien actualmente se encuentra detenido por la actual dirigencia georgiana. Las últimas encuestas sugieren que el Sueño Georgiano está rondando el 60%. A pesar de no haber obtenido una mayoría de dos tercios en las elecciones parlamentarias de 2020, el partido logró sobrevivir.

Desafiando protestas significativas, el partido recently enacted a law which mirrors Russia's regulations. This legislation is intended to combat supposed foreign interference in civic institutions. The European Union, which had designated Georgia as a membership prospect at the end of 2023, has placed the membership process on hold due to this new law.

The opposition party, the United National Movement, strongly opposes the government's decision to outlaw it, arguing that it undermines democratic principles. This move by the Georgian Dream party, if successful, could potentially strain relations with the European Union further, given the EU's support for democratic processes.

