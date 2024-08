- El grupo musical advierte sobre las ventas de entradas demasiado caras.

Entusiastas de Oasis saltaron a la acción temprano el sábado por la mañana (31 de agosto) para obtener entradas para la gira de reunión de la banda en 2025, ya que comenzaron las ventas generales. Algunos fans encontraron dificultades iniciales en los sitios web oficiales de venta de entradas.

La banda emite un aviso preventivo

Previamente, la banda había aconsejado a los fans que no vendieran entradas a precios exorbitantes para su gira de regreso. En cuestión de minutos después de la preventa, algunas entradas ya estaban siendo ofrecidas por miles de libras. Un pequeño número de fans logró obtener entradas durante la ventana de tres horas de la tarde del viernes anterior. Poco después, estas entradas estaban disponibles en línea por más de £6,000 (aproximadamente €7,100), lo que equivale a alrededor de 40 veces el precio regular de una entrada de pie, según informó la BBC. Oasis instó a sus fans a no vender entradas a precios inflados en sitios web no autorizados, ya que estas entradas podrían resultar ser inválidas.

Se espera que alrededor de 1.4 millones de entradas estén a la venta para los 17 conciertos en el Reino Unido e Irlanda en julio y agosto del año siguiente.

Los hermanos Noel (57) y Liam Gallagher (51) fundaron Oasis en 1991 junto con tres amigos. La banda se convirtió en el acto principal del movimiento Brit-Pop. Desafortunadamente, las constantes disputas entre los hermanos llevaron a la disolución de la banda en 2009. Desde entonces, han circulado rumores sobre una posible reunión de Oasis. El 27 de agosto de 2024, el grupo puso fin a todas las especulaciones con un simple mensaje y las palabras "Está sucediendo". Se cree que los conciertos anunciados serán los únicos en Europa para el próximo año, con planes para presentaciones en otros continentes.

