El grupo mercenario de Wagner se disolvió un año después de la muerte de Prigoschin.

Desintegración del Grupo Wagner tras la muerte de Yevgeny PrigozhinEn el aftermath del trágico accidente aéreo de Yevgeny Prigozhin, líder de los mercenarios rusos, hace un año, los informes del Ministerio de Defensa del Reino Unido sugieren que el Grupo Wagner, su ejército privado notorio, está fracturándose significativamente. Desde el accidente del avión, muchos individuos de alto rango han abandonado la organización, según los informes del Ministerio de Defensa.

La fuerza laboral pico de 50,000 empleados que el Grupo Wagner presumía en 2023 ha disminuido drásticamente, y los despliegues restantes en Bielorrusia y África probablemente revelan alrededor de 5,000 empleados, según la estimación del ministerio.

Numerosos excombatientes de Wagner han pasado a formar parte del ejército ruso o de otras unidades paramilitares controladas por el Ministerio de Defensa, según el análisis de expertos militares.

14:38 ISW: Avance de las fuerzas ucranianas obliga a Rusia a reubicar tropasSegún los especialistas del Instituto de Estudios de la Guerra de EE. UU. (ISW), el avance de las tropas ucranianas en Kursk ha obligado a Moscú a reubicar a sus tropas desde el país vecino que invadió por primera vez. La liderazgo militar ruso ha movido algunas unidades de la región ucraniana del sur de Zaporizhzhia para fortalecer la defensa de Kursk, según los soldados en las redes sociales.

Sin embargo, Rusia está trabajando para evitar debilitar su ruta principal de ataque en la región ucraniana oriental de Donetsk.

13:59 La confianza en la ayuda alemana a Ucrania se erosionaEl experto en seguridad Christian Mölling de la Sociedad Alemana de Asuntos Internacionales cree que la disputa presupuestaria en curso en el gobierno alemán está socavando la confianza internacional en la fiabilidad de la ayuda alemana a Ucrania. Se están discutiendo posibles limitaciones a la ayuda alemana y la opción de conceder préstamos sin intereses de los activos rusos congelados, según Mölling.

Él enfatiza que la propuesta alemana ha causado un daño significativo a nivel internacional y expresa dudas sobre la viabilidad de la construcción y el método de entrega de los fondos a Ucrania.

13:31 Modi abraza a Zelensky en su visita a KyivPocos después de su controvertido abrazo con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi también recibe calurosamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su visita a Kyiv. Modi rinde homenaje a los niños ucranianos muertos en la guerra en un memorial de Kyiv dejando un osito de peluche.

A pesar de mantener oficialmente la neutralidad en el conflicto, no imponer sanciones occidentales a Moscú y abogar habitualmente por el diálogo, India aún no ha propuesto soluciones concretas.

13:03: Conexión clave de ferry a Crimea inhabilitadaUn día después del ataque ucraniano, un puerto ruso vital para el suministro de Crimea sigue siendo inaccesible para los ferris. El Ministerio de Transporte de Rusia ha anunciado que los servicios de ferry se reanudarán una vez que se hayan completado las operaciones de limpieza.

Situado en el estrecho de Kerch, el puerto de Kavkaz es crucial para conectar el mar Negro con el mar de Azov y ofrece una de las rutas de tránsito más importantes del mar Negro. Se transportan combustibles y municiones a Crimea a través de este puerto.

12:20: Experto ruso predice la venganza de PutinLa respuesta cautelosa del presidente ruso Vladimir Putin a los éxitos militares de Ucrania en Kursk ha llevado a la política rusa Ekaterina Schulmann a cuestionar su reacción en tales situaciones. Ella dice que su reacción es típica y que suele retirarse hasta que la situación se calme y vuelva a la normalidad.

Algunos expertos en Rusia predicen que el Kremlin está considerando actualmente opciones para una contraofensiva, y Putin tarda en tomar tales decisiones. Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie de Rusia y Eurasia en Berlín, advierte que "más tarde o más temprano, descubriremos cómo Putin tomará venganza".

11:41: Sigue ardiendo el depósito de combustible ruso en ProletarskEl depósito de combustible ruso en Proletarsk, región de Rostov, sigue ardiendo. Según el sistema de información de incendios del sistema de gestión de recursos de NASA, la instalación sigue ardiendo, y el canal de Telegram Baza informes que el fuego sigue ardiendo. Baza afirma que el depósito fue atacado de nuevo por un drone ucraniano durante la noche.

11:12: Ucrania espera simbolizar el abrazo de ModiAunque India, como miembro de BRICS, está estrechamente alineada con Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy recibe al primer ministro indio Narendra Modi con la esperanza de mediación para poner fin a la guerra. Impulsados por la ofensiva de Kursk, los ucranianos están más ansiosos que nunca por las conversaciones de paz, según la corresponsal de ntv Nadja Kriewald.

10:45: Sistema de defensa aérea ucraniano en operación en múltiples regionesEl ejército ucraniano afirma haber destruido 14 de los 16 drones de ataque rusos lanzados durante la noche. "El sistema de defensa aérea estuvo activo en las regiones de Cherkasy, Kirovohrad, Poltava y Sumy", informó la fuerza aérea.

El portavoz de la marina ucraniana, Dmytro Pletentschuk, dice en la televisión ucraniana: "Otro objetivo militar claro ha encontrado su fin". El ferry estaba previsto para proporcionar suministros de combustible al adversario. Desafortunadamente, el ferry ha hundido, dejando el puerto temporalmente inutilizable. Las autoridades locales informan que el incidente ocurrió el jueves, cuando el ferry estalló en llamas. El puerto ruso de Kavkaz en el mar Negro sirve a diversas áreas, incluidas las anexadas de Crimea, que Rusia adquirió de Ucrania en 2014.

09:44 Embajador ruso disputa zona de amortiguamiento en Kursk: El embajador ruso en EE. UU., Anatoli Antonov, aborda la ofensiva de Kursk y la ambición de Kiev de establecer una zona de amortiguamiento allí: "No es factible. No habrá zona de amortiguamiento establecida en territorio ruso", informan TASS. Al mismo tiempo, advierte que Rusia no buscará consulta con EE. UU. para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. Acusa a EE. UU. de persistir en la prueba de la paciencia rusa y en el intento de provocar reacciones impulsivas.

09:10 Investigación en línea revela: Fallo percibido en el liderazgo de Putin: No sorprende: desde que las tropas ucranianas ingresaron a territorio ruso hace dos semanas, las actitudes negativas hacia el presidente Vladimir Putin han aumentado en Rusia. Según el análisis de FilterLabs AI, destacado en "The New York Times", muchos contribuyentes en línea atribuyen el avance ucraniano al fracaso del gobierno ruso y, en particular, del de Putin. Según el CEO de FilterLabs, Jonathan Teubner, "la reacción de Putin a la incursión fue, en el mejor de los casos, insuficiente, y en el peor, ofensiva". FilterLabs sigue las actitudes rusas al escrutar las redes sociales.

08:36 Modi en Kiev: El primer ministro indio, Narendra Modi, visita Ucrania, informan los medios indios y ucranianos. Está programado para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Ucrania busca el apoyo de India debido a su papel significativo en la política mundial, aunque hay dudas sobre la neutralidad declarada de India. En julio, Modi visitó Moscú. Las fotos de Modi y el presidente ruso, Vladimir Putin, abrazándose causaron malestar en Ucrania y en numerosos países occidentales.

08:05 Alegaciones de Putin sobre ataques ucranianos a la central nuclear: Exageradas: El presidente ruso, Vladimir Putin, acusa a Ucrania de intentar atacar la central nuclear de Kursk. Según el reportero de ntv, Rainer Munz, el riesgo real de un desastre nuclear debido a la guerra es mínimo.

07:33 China y Bielorrusia planean cooperación mejorada: China y Bielorrusia han acordado fortalecer la colaboración en varios sectores, incluyendo comercio, seguridad, energía y finanzas, según un comunicado conjunto emitido después de una reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko. También buscan fortalecer la cooperación en las cadenas de suministro industrial y facilitar el comercio para reducir los costos para ambos países. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia y su principal socio comercial en Asia.

07:05 Militares ucranianos descontentos con la mala preparación de los reclutas: Los comandantes y soldados ucranianos lamentan la mala preparación de los nuevos reclutas y la ventaja significativa de Rusia en el frente oriental en aviones y municiones. "Algunas personas se niegan a disparar. Ven al enemigo en posición de disparo dentro de la trinchera y no devuelven el fuego. Por eso nuestros hombres están perdiendo sus vidas", dice un comandante de batallón de la 47.ª Brigada. "Si no usan su arma, son inútiles". Desde mayo, cuando se aprobó una controvertida ley de movilización, se han drafted supuestamente decenas de miles de conscriptos cada mes. La demanda es mayor en la infantería, pero hay desafíos logísticos en el entrenamiento, el equipo y la compensación de tantos nuevos reclutas.

06:35 Moscú advierte sobre el armamento sin restricciones de Ucrania: Según el embajador ruso en EE. UU., Rusia cree que Estados Unidos levantará pronto todas las restricciones en el despliegue de armas suministradas a Ucrania. Según la agencia de noticias RIA, el embajador Anatoli Antonov dijo: "La administración actual actúa como alguien que ofrece una rama de olivo mientras sostiene un cuchillo detrás de su espalda". Están preparando el escenario para eliminar todas las restricciones existentes sin pensarlo dos veces en un cierto punto. Antonov dijo que el diálogo significativo con EE. UU. solo es posible si abandonan su "política hostil" hacia Rusia. También indicó que una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante la Asamblea General de la ONU el próximo mes es poco probable.

06:09 Harris culpa a Trump por animar a Putin a invadir Europa: La candidata presidencial demócrata Kamala Harris ha apoyado públicamente a la OTAN y ha prometido mantenerse comprometida con Ucrania, bajo ataque de Rusia. "Me mantendré firmemente con Ucrania y nuestros aliados de la OTAN", declaró en su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. En cambio, su rival republicano, Donald Trump, había amenazado con abandonar la OTAN y había animado al presidente ruso Vladimir Putin a invadir Europa.

aquí.05:38 Jefe de la Agencia de Redes Eléctricas: "El gobierno sigue alerta ante la situación del gas" A pesar de la robustez de las instalaciones de almacenamiento de gas, el jefe de la Agencia de Redes Eléctricas, Klaus Müller, aconseja precaución en el consumo de gas. Mantiene que el gobierno federal sigue alerta, destacando la necesidad de vigilancia. También mencionó el avance del ejército ucraniano en territorio ruso, lo que podría agravar la situación. "No es la propia infraestructura de gas lo que está en disputa, sino la vecindad con esta infraestructura, que es una zona de guerra en ambos lados", dijo Müller, refiriéndose a la estación de gas de Gazprom en Sudzha, cerca de la frontera ucraniana en territorio ruso, un punto de distribución importante para el gas exportado a Europa. El gas de Siberia fluye a países de la UE como Eslovaquia, Hungría y Austria a través de Ucrania desde esta estación.

04:40 Modi viaja a Kyiv: "Los conflictos no pueden resolverse en el campo de batalla"El primer ministro indio, Narendra Modi, viajará hoy a Ucrania. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, su agenda incluye una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky en Kyiv. La India ha mantenido una postura neutral regarding la invasión rusa, no ha impuesto sanciones occidentales a Moscú y se ha convertido en uno de los mayores compradores mundiales de petróleo ruso barato. Durante su visita a Polonia, Modi abogó por la paz y dijo: "La India cree que los conflictos no pueden resolverse en el campo de batalla. La pérdida de vidas inocentes en las batallas es el mayor desafío de la humanidad". El primer ministro polaco, Donald Tusk, animó a Modi a intentar mediar en el conflicto.

03:31 Informe: EE. UU. Enviará Nueva Ayuda Militar a Ucrania por $125 MillonesEl gobierno de EE. UU. Está preparando el envío de ayuda militar adicional por un valor aproximado de $125 millones a Ucrania, según funcionarios. La ayuda incluye cohetes para defensa aérea, municiones para lanzadores múltiples Himars, cohetes Javelin y una variedad de armas, equipos y vehículos, según los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. El anuncio oficial se realizará hoy, un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. Las armas se obtendrán de los inventarios del Pentágono, lo que permitirá una entrega rápida.

02:12 Las Fuerzas Ucranianas Repelieron 53 Ataques Rusos Cerca de PokrovskEl ejército ucraniano informó sobre 53 ataques rusos cerca de Pokrovsk en el este de Ucrania el jueves. La captura de Pokrovsk sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas rusas en Ucrania, según un comunicado del Estado Mayor. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado por parte del gobierno ruso. Según la información disponible, las fuerzas rusas han avanzado gradualmente hacia Pokrovsk en los últimos días.

01:16 Líder de la SPD: Sin Armas, Ucrania sería "Conquistada"Antes de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia, la presidenta de la SPD, Saskia Esken, reiteró el apoyo militar a Ucrania contra Rusia. "Mientras Putin no abandone sus objetivos de guerra contra Ucrania, la paz no se puede lograr diplomáticamente", declaró Esken, quien también criticó a la líder del Partido de la Izquierda, Sahra Wagenknecht. "Si el suministro de armas a Ucrania se detuviera hoy, el país sería conquistado mañana y dejaría de existir al día siguiente. Esto tendría consecuencias catastróficas para la seguridad en toda Europa, ciertamente no resultaría en menor armamento o paz".

23:56 Ucrania se prepara para un "Invernadero Históricamente Duro"Debido a la destrucción generalizada de su infraestructura de energía y potencia por ataques rusos, Ucrania se está preparando para un "invernadero históricamente duro". "Nos enfrentamos al invierno más difícil de nuestra historia", dijo el ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, en una videoconferencia. El invierno será más severo que el anterior, ya que los daños de los ataques rusos continuos se han acumulado. Haluschtschenko notó que las fuerzas rusas utilizan diversas armas para causar la mayor destrucción posible. En un invierno frío, el consumo de energía es de alrededor de 19 gigavatios, mientras que en uno cálido es de alrededor de 18 gigavatios. Además, se deben crear reservas de un gigavatio, según Haluschtschenko. Los ataques rusos han destruido alrededor de 9 gigavatios de capacidad.

23:08 NATO Aumenta la Seguridad en la Base Aérea de GeilenkirchenDespués de una posible inteligencia sobre una amenaza, la NATO ha aumentado su nivel de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen, en Renania del Norte-Westfalia. Todos los trabajadores no esenciales han sido enviados a casa por razones de seguridad. "Esto no es motivo de preocupación y es una medida para asegurarnos de que podemos continuar con nuestras operaciones críticas", dijo un portavoz de la NATO. La policía está presente en el lugar, aunque no se han revelado más detalles ni el número de fuerzas desplegadas.

22:07 Las Fuerzas Ucranianas Atacan la Base Rusa en KurskEl ejército ucraniano informó sobre otro ataque a las fuerzas rusas en la región de Kursk, utilizando bombas de precisión de EE. UU. El comandante de la fuerza aérea, Mykola Oleshchuk, informó que un puesto de comando de drones, una unidad de guerra electrónica, equipo, armas y aproximadamente 40 militares rusos fueron alcanzados. También se compartió un video que supuestamente muestra el ataque.

21:43 Reunión de Seguimiento de la Cumbre de la Paz SuizaSe ha llevado a cabo una reunión de seguimiento de la cumbre de la paz suiza, a la que asistieron representantes de más de 40 naciones y organizaciones, según informó Ucrania. Están programadas reuniones posteriores de grupos de trabajo.

Después del presunto fracturado del Grupo Wagner después de la muerte de Yevgeny Prigozhin, se han especulado sobre cómo el conflicto ucraniano podría influir en las actividades del Grupo Wagner.

Recientes informes sugieren que el avance ucraniano en ciertas regiones puede estar forzando cambios en los despliegues de tropas rusas.

