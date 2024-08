- El grupo FDP en el Landtag pide un enfoque integral de los hospitales

La fracción parlamentaria estatal del FDP ha vuelto a instar un concepto integral para los hospitales en Sajonia-Alemania y ha criticado al ministerio de Salud en Magdeburgo. Es hora de que el ministerio haga su trabajo, dijo el portavoz de política sanitaria Konstantin Pott de la Agencia Alemana de Prensa. El ministerio de Petra Grimm-Benne (SPD) no presenta ningún progreso concreto.

"En lugar de planes vinculantes y plazos, solo nos remiten a regulaciones federales pendientes y procesos de revisión internos que podrían prolongarse hasta 2026", dijo Pott, refiriéndose a las respuestas del gobierno estatal a una interpelación menor.

Actualmente, hay 44 hospitales con un total de 53 ubicaciones en Sajonia-Alemania. Many clinics are facing financial pressure, complaining that their costs have risen significantly more than the revenues they receive from health insurance companies for treating patients. Además, el número de casos ha disminuido en comparación con el período anterior a la pandemia de corona. Las discusiones sobre posibles reformas han estado en curso tanto a nivel federal como estatal durante meses.

El ministerio se refiere a cooperaciones

Pott exige que se haga progreso en Sajonia-Alemania. "Un concepto integral para nuestros hospitales es absolutamente necesario", dijo. El político del FDP se refirió a un estudio ya existente que podría servir como base para las reformas. "Pero el ministerio sigue indeciso y reacciona demasiado evasivamente". A pesar de la alta presión para actuar, "sin planificación clara y medidas, amenaza el colapso caótico de algunas ubicaciones hospitalarias".

El año pasado se presentó un estudio sobre el futuro del paisaje hospitalario, que el gobierno estatal había encargado. Los expertos recomiendan organizar la atención básica cerca del lugar de residencia y concentrar los casos graves en hospitales más grandes.

"Ya hay muchas cooperaciones en el estado de Sajonia-Alemania que han demostrado ser efectivas", dijo el ministerio de Salud. Sin embargo, en opinión de los liberales, no se está haciendo suficiente. "Continuaremos impulsando el desarrollo e implementación de un concepto integral", dijo Pott. Los hospitales finalmente necesitan más seguridad en la planificación.

