El grupo Estado Islámico supuestamente informa el apuñalamiento fatal de Solinger.

En una celebración ciudadana en Solingen, un individuo no identificado apuñaló indiscriminadamente a varias personas, lo que resultó en la trágica muerte de tres. Las autoridades están persiguiendo al agresor y están considerando el incidente como un posible acto de terrorismo. Ahora, el grupo radical Estado Islámico ha asumido la responsabilidad del ataque.

Según un comunicado de la organización, Estado Islámico asume la responsabilidad del asalto que tuvo lugar en la reunión cristiana en la ciudad alemana de 'Zollingen'. El grupo informó a través de su medio de comunicación Amaq que el perpetrador era un soldado del Estado Islámico, ejecutando el ataque como represalia por los musulmanes en Palestina y en otros lugares. Sin embargo, no hay evidencia que corrobore la participación del Estado Islámico en el ataque o cualquier contacto entre el atacante y el grupo.

Según informes del broadcaster alemán ZDF, se sospecha de posibles connotaciones políticas en el incidente; aunque no se han revelado las fuentes. La experta en seguridad Sarah Tacke confirmó estas sospechas, stating, "Basándome en la información que tengo, parece probable que un joven haya llevado a cabo este ataque en nombre del Estado Islámico". Los investigadores están explorando esta posibilidad como una posible explicación.

En una rueda de prensa, los fiscales señalaron la posibilidad de una motivación terrorista detrás del ataque. "No podemos descartar la presunción inicial de un móvil terrorista", declaró el fiscal jefe senior Markus Caspers. Las sospechas se basan en las pruebas circunstanciales, ya que las víctimas no parecían tener conexión entre sí. No se ha encontrado ninguna otra razón plausible hasta el momento.

El ataque tuvo lugar durante una reunión ciudadana un viernes por la noche, cobrando la vida de tres personas: dos hombres de 67 y 56 años, y una mujer de 56 años. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. El agresor parecía seleccionar a sus víctimas al azar.

Al preguntarle sobre los riesgos actuales en el país, el Ministro-Presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, informó a ZDF que no hay ninguna indicación sólida de planes de ataque inminentes. Sin embargo, hay una amenaza persistente y latente que va más allá del ataque con cuchillo en Solingen, según Wüst, "Hemos enfrentado una amenaza abstracta aumentada durante bastante tiempo".

